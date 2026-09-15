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FRANCE

OM : énorme coup dur pour les Marseillais avant le PSG ! 

Par Bastien Aubert - 15 Sep 2026, 11:00
François Letexier

Le Classique approche à grands pas et l’OM vient de recevoir une nouvelle qui ne devrait pas vraiment rassurer ses supporters avant de se mesurer au PSG au Vélodrome (dimanche, 20h45).

L’OM et le PSG vont de nouveau se retrouver face à face. Dimanche soir, le Vélodrome sera le théâtre du premier grand Classique de la saison. Une rencontre forcément très attendue, surtout dans un contexte où les deux équipes cherchent encore à trouver leur rythme. Mais avant même le coup d’envoi, une première polémique pourrait déjà alimenter les discussions.

Letexier, le mauvais souvenir d’octobre 2024

La désignation de François Letexier ne laisse évidemment pas les supporters marseillais indifférents. L’arbitre international français aurait été choisi pour diriger le choc entre l’OM et le PSG. Il serait assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, tandis que Marc Bollengier occuperait le rôle de quatrième arbitre. À la VAR, Bastien Dechepy et Wilfried Bien seraient chargés d’accompagner le principal. Une équipe arbitrale particulièrement expérimentée pour un match où la moindre décision pourrait rapidement prendre une énorme importance.

Si le nom de François Letexier fait déjà réagir à Marseille, c’est notamment en raison d’un précédent particulièrement douloureux. Le 27 octobre 2024, l’arbitre était déjà au centre du Classique disputé au Vélodrome. Ce soir-là, l’OM avait rapidement été réduit à dix après l’expulsion d’Amine Harit dès la 20e minute. Une décision qui avait provoqué une énorme polémique. Letexier avait ensuite expliqué sa décision après la rencontre, défendant l’expulsion du Marocain malgré les nombreuses discussions autour de cette action.  Le scénario avait évidemment totalement changé la rencontre. Le PSG s’était finalement imposé 3-0 au Vélodrome.

Un précédent qui reste dans les mémoires à l’OM

Cette rencontre fait toujours partie des mauvais souvenirs récents des supporters olympiens. Et forcément, revoir François Letexier au centre d’un nouveau Classique au Vélodrome risque de réveiller certaines tensions. Pour autant, il serait évidemment excessif d’en déduire à l’avance que l’OM sera pénalisé par l’arbitrage. Le contexte sera simplement scruté avec une attention particulière.

Chaque duel, chaque carton et chaque décision dans la surface seront forcément analysés à la loupe. Pour l’OM, le défi sera donc double : répondre au PSG sur le terrain et éviter de se laisser déborder par le contexte autour de l’arbitrage. Car une chose est certaine : si une décision litigieuse intervient dimanche, le souvenir du Classique d’octobre 2024 reviendra immédiatement sur le devant de la scène. 

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