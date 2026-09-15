Le RC Lens prépare son déplacement à Monaco dans un contexte très particulier.

Le RC Lens n’a pas forcément besoin de ça. Après son incroyable remontée au Mans dimanche dernier, où les Sang et Or ont arraché le nul (2-2) après avoir été menés de deux buts, le club artésien va déjà devoir se tourner vers une nouvelle échéance importante. Et pas n’importe laquelle.

L’arbitre principal toujours inconnu !

Le RC Lens se déplacera à Monaco vendredi à 20h45 pour ouvrir la 5e journée de Ligue 1. Mais, après le départ annoncé de Dino Toppmöller par L’Équipe, un élément inhabituel vient perturber la préparation de cette rencontre.Alors que les autres membres du corps arbitral ont déjà été désignés, l’identité de l’arbitre central reste à déterminer !

Une situation assez exceptionnelle puisque Monaco-Lens, qui ouvrira le week-end, sera le seul match de la 5e journée à ne pas disposer d’un arbitre principal annoncé à ce stade. Les assistants sont en revanche déjà connus : Nicolas Danos et Benjamin Pages. Mickaël Leleu sera le quatrième arbitre, tandis que Cyril Gringore et Aurélien Petit seront chargés de l’assistance vidéo. Une configuration pour le moins inhabituelle à quelques jours d’une rencontre de Ligue 1.

Une désignation qui interroge au RC Lens

Cette absence d’arbitre principal ne signifie évidemment pas qu’il existe un problème particulier autour de la rencontre. La désignation peut simplement être retardée pour des raisons liées à l’organisation de l’arbitrage. Mais dans un championnat où les arbitres sont généralement annoncés en amont des journées, cette situation attire forcément l’attention. Surtout lorsqu’elle concerne l’unique match du week-end dans cette situation.

Pour le RC Lens, il faudra donc attendre encore avant de connaître le nom de l’homme qui sera au centre des débats vendredi soir. Cette histoire arrive surtout dans un contexte sportif déjà animé par le choc annoncé du départ de Toppmöller, qui devrait être remplacé par Yannick Cahuzac au pied levé. Pour l’heure, le coach allemand est toujours l’entraîneur du RC Lens mais tous ces remous autour du club pourraient perturber les joueurs avant le match et la trêve internationale qui lui succèdera.