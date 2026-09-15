FC Nantes : Poirier limogé ? Les supporters ont tranché !

Invités par notre sondage à se prononcer sur l’avenir de Grégory Poirier, les supporters du FC Nantes se montrent particulièrement partagés.

Comme pour chaque coach du FC Nantes, les rumeurs de limogeage ne tardent jamais à arriver. Grégory Poirier ne déroge pas à la règle. Arrivé le 25 août dernier sur le banc des Canaris pour remplacer Michel Der Zakarian, l’ancien entraîneur du Red Star avait réussi ses débuts avec un match nul à Guingamp (3-3), puis la première victoire de la saison contre Nancy (1-0), avant de rechuter samedi dernier sur la pelouse de Sochaux (2-1).

Depuis, les premiers bruits autour d’un possible limogeage de Grégory Poirier d’ici la fin de la saison commencent à circuler. « Grégory Poirier peut faire ses valises. Il a les kings de la Jonelière contre lui, c’est fini. À la trêve de Noël il est dehors », a notamment lâché sur X Emmanuel Merceron, insider du FC Nantes, évoquant les relations déjà tendues entre le nouvel entraîneur des Canaris et le secteur de la formation.

Une courte majorité croit que Poirier finira la saison

Nous avons donc lancé un sondage sur X afin de connaître le sentiment des supporters nantais concernant l’avenir de Grégory Poirier. À la question « Pensez-vous que Grégory Poirier sera limogé d’ici la fin de la saison ? », les avis sont particulièrement partagés. Une courte majorité des votants (52,1 %) estime que le technicien nantais conservera son poste, tandis que 47,9 % pensent au contraire qu’il sera remercié avant le terme de la saison. Un résultat extrêmement serré qui témoigne déjà des nombreuses incertitudes entourant l’avenir de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes.