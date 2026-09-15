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OL : le groupe pour Anderlecht est tombé, deux écartés réintégrés par Fonseca !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 17:27
Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL

Le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a dévoilé son groupe pour le match de Ligue Europa contre Anderlecht.

Reversé en Ligue Europa après son élimination en barrages de la Ligue des Champions face à Fenerbahçe, l’Olympique Lyonnais se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse d’Anderlecht pour son premier match de phase de ligue de la C3.

Duranville, Ouédraogo et Himbert de retour dans le groupe !

Bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui vient de dévoiler son groupe pour cette rencontre, le technicien portugais peut compter sur un effectif au complet. On notera notamment le retour de blessure de Julien Duranville, ainsi que les retours de Mohamed Ouédraogo et Rémi Himbert, non convoqués par l’entraîneur lyonnais lors des derniers matchs.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Niakhaté, Bacher, Kluivert, Mata, Ouédraogo – Bidstup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey – Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda, Duranville, Boudache, Himbert.

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