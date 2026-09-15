Alors que Bruno Gensio a exprimé son envie de voir Frank McCourt assumer les objectifs de l’OM, c’est au tour d’Éric di Méco de prendre le relais.

L’OM traverse une période particulièrement délicate. Après un été marqué par l’austérité, aucun recrutement et plusieurs départs, les résultats ont rapidement suivi une trajectoire inquiétante.

Di Meco réclame aussi des explications à McCourt

L’OM compte trois défaites en quatre journées de Ligue 1, un bilan qui place Bruno Genesio dans une situation forcément inconfortable. Mais au-delà des résultats, c’est surtout la question du projet marseillais qui commence à faire débat. Et après Bruno Genesio, une voix particulièrement écoutée à Marseille vient de remettre Frank McCourt au centre des discussions.

Sur RMC Sport, Éric Di Meco a directement interpellé le propriétaire américain : « À un moment donné, j’aimerais qu’on entende Frank McCourt. Je suis sûr que si on avait dit toute la vérité à Bruno Genesio concernant la situation de l’OM, il ne serait pas venu. »

Une déclaration lourde de sens. L’ancien Marseillais ne demande donc pas seulement des explications sur les mauvais résultats. Il réclame surtout que McCourt assume publiquement la stratégie mise en place depuis plusieurs mois. Car pour Di Meco, il existe désormais un décalage entre les ambitions historiques de l’OM et les moyens réellement mis à disposition de l’entraîneur.

Genesio avait déjà lancé l’alerte à l’OM

Le constat de Di Meco intervient quelque temps après une série de déclarations de Bruno Genesio qui avaient déjà fait beaucoup parler. Après la défaite à Rennes, l’entraîneur marseillais avait refusé d’expliquer lui-même les raisons de la réduction des ambitions du club. « Il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n’est pas à moi de le faire », avait-il notamment déclaré. Une sortie qui renvoie directement à la direction.

Genesio avait déjà reconnu avant la réception du Paris FC que l’effectif aurait mérité davantage de renforts, tout en expliquant que la situation financière ne l’avait pas permis. Il avait notamment jugé irresponsable de parler de Ligue des champions dans ces conditions. Le message était donc relativement clair : l’entraîneur de l’OM ne souhaite pas porter seul les conséquences d’un projet sportif moins ambitieux.

Et ce malaise ne date pas de la dernière défaite. Début septembre, Stéphane Richard avait reconnu que les discussions avec Genesio avaient été particulièrement tendues pendant le mercato, notamment autour de l’avenir d’Igor Paixão. Le président de l’OM avait même admis que le club « n’était pas loin du point de rupture » avec son entraîneur, tout en assurant que Genesio n’avait jamais menacé de démissionner. Le dossier Paixão avait notamment opposé les intérêts sportifs du club aux contraintes financières défendues par Frank McCourt. Finalement, le Brésilien est resté à Marseille mais cet épisode a laissé des traces.

McCourt doit-il maintenant parler ?

C’est précisément là que l’intervention de Di Meco prend tout son sens. Stéphane Richard avait fixé début septembre l’objectif de retrouver une compétition européenne, malgré l’absence de recrue durant le mercato estival. De son côté, Genesio estime que parler de Ligue des champions serait aujourd’hui irresponsable.

Deux discours qui illustrent parfaitement le problème : quelles sont réellement les ambitions de l’OM cette saison ? Et surtout, jusqu’où Frank McCourt est-il prêt à aller pour permettre au club de les atteindre ? Pour l’instant, le propriétaire américain n’a pas pris la parole publiquement pour répondre à ces interrogations mais la pression monte.

Les résultats inquiètent, l’effectif est limité dans certains secteurs et les déclarations de Genesio ont ouvert un débat sur la stratégie du club. L’Équipe a notamment souligné le manque de solutions au milieu de terrain, considéré comme le secteur le moins fourni de l’effectif. Dans ce contexte, la demande de Di Meco pourrait trouver un écho important auprès des supporters. Auprès du boss de l’OM, c’est moins sûr…