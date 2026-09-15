RC Lens : cinq pistes pour remplacer Dino Toppmöller

Alors que Dino Toppmöller devrait être démis de ses fonctions au RC Lens, voici cinq entraîneurs qui pourraient lui succéder sur le banc lensois.

Contre toute attente, le RC Lens aurait décidé de limoger Dino Toppmöller de son poste d’entraîneur. Arrivé en juillet dernier pour succéder à Pierre Sage, le technicien allemand n’aura donc passé que six petits matchs sur le banc artésien. Alors que Yannick Cahuzac devrait assurer l’intérim, petit tour d’horizon des entraîneurs actuellement libres qui pourraient potentiellement prendre les commandes des Sang et Or.

Yannick Cahuzac, la solution interne

Pressenti pour assurer l’intérim après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac pourrait-il finalement s’installer durablement sur le banc lensois ? L’ancien capitaine des Sang et Or connaît parfaitement le club et son environnement. Déjà membre du staff artésien, il présenterait surtout l’avantage d’assurer une certaine continuité et de ne pas bouleverser davantage un groupe qui vient de connaître un changement d’entraîneur très précoce.

Wilfried Nancy, une piste déjà explorée par Lens

Son nom n’est pas inconnu du côté de la Gaillette. Wilfried Nancy a déjà été ciblé par le RC Lens par le passé et pourrait donc naturellement revenir dans les discussions. Son profil, porté sur un football ambitieux et offensif, pourrait correspondre à la philosophie recherchée par les dirigeants lensois. Sa connaissance du football français constituerait également un atout pour celui qui a construit une grande partie de sa réputation de l’autre côté de l’Atlantique.

Igor Tudor, un profil explosif

Et pourquoi pas Igor Tudor ? Libre lui aussi, le Croate possède un profil susceptible de coller à l’identité lensoise. Adepte d’un football intense, vertical et particulièrement exigeant physiquement, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait séduire par sa philosophie de jeu. Son caractère et ses méthodes très affirmées en feraient toutefois un choix aussi ambitieux que risqué.

Habib Beye, le pari de la relance

Habib Beye pourrait faire partie des profils à considérer. Après des expériences mitigées au Stade Rennais puis à l’OM, l’ancien entraîneur du Red Star est aujourd’hui libre et pourrait voir d’un bon œil l’opportunité de rebondir sur le banc lensois. Sa connaissance de la Ligue 1 et son profil encore relativement jeune pourraient malgré tout en faire une option à étudier pour les dirigeants artésiens, même si sa candidature apparaîtrait forcément plus risquée que celles de techniciens davantage expérimentés.

Christophe Pélissier, l’expérience de la Ligue 1

Enfin, Christophe Pélissier représenterait une option beaucoup plus classique. Habitué aux joutes de la Ligue 1 et reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur de ses effectifs, le technicien français possède une solide expérience du championnat. Son profil pourrait rassurer des dirigeants lensois à la recherche d’un entraîneur capable d’obtenir rapidement des résultats.