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FRANCE

PSG Mercato : ce buteur voulu par Luis Enrique affole les compteurs !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 17:00
Sergio Camello au duel avec Ibrahima Konaté lors de Real Madrid - Vallecano

Ciblé par Luis Enrique et le PSG en fin de mercato estival, Sergio Camello réalise un début de saison canon avec le Rayo Vallecano.

Comme révélé mercredi dernier par le compte X @PSGInside_Actu, le Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter, en toute fin de mercato estival, l’avant-centre du Rayo Vallecano, Sergio Camello. Un profil qui aurait été proposé par Luis Enrique à Luis Campos, l’entraîneur parisien appréciant tout particulièrement les qualités de l’Espagnol.

Déjà 6 buts cette saison pour Camello !

Mais alors que le PSG pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal pour recruter Sergio Camello, le buteur formé à l’Atlético Madrid n’en finit plus d’empiler les buts depuis le début de la saison. Lors des cinq premiers matchs de la saison, l’attaquant du Rayo Vallecano a déjà inscrit pas moins de six buts, dont un le week-end dernier face au Real Madrid (4-1), ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur de Liga, à égalité avec Raphinha, Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappé (Real Madrid).

À ce rythme, sa valeur marchande, actuellement estimée à seulement 3 millions d’euros par Transfermarkt, devrait forcément grimper d’ici cet hiver. Mais les performances de Sergio Camello tendent déjà à donner raison à Luis Enrique, qui avait vu juste en poussant pour son recrutement cet été.

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