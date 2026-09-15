Auteur d’un début de saison canon avec Liverpool, l’ancien défenseur du Stade Rennais Jérémy Jacquet (21 ans) pourrait voir sa dynamique prendre fin brutalement.

Jérémy Jacquet avait tout pour continuer sur sa lancée. À seulement 21 ans, l’ancien défenseur du Stade Rennais a rapidement séduit depuis son arrivée à Liverpool.

Jacquet pourrait souffler contre Tottenham

Ses premières prestations ont attiré l’attention de la presse anglaise comme des supporters, au point de faire de lui l’une des belles surprises du début de saison des Reds. Mais Liverpool ne souhaite visiblement prendre aucun risque avec son jeune défenseur. Et une première alerte pourrait intervenir dès ce mardi soir contre Tottenham, en League Cup.Selon L’Équipe, Jérémy Jacquet pourrait être ménagé lors de la réception de Tottenham.

Une décision qui ne serait pas liée à ses performances, bien au contraire. Liverpool s’interrogerait surtout sur la capacité de l’ex crack du Stade Rennais à enchaîner les matches après la luxation de l’épaule gauche subie le 7 février dernier. Cette blessure avait alors contraint le Français à manquer toute la fin de saison de Ligue 1. Son historique récent pousse donc le club anglais à la prudence. Une gestion qui pourrait frustrer le joueur, mais qui paraît logique alors que Liverpool veut éviter toute rechute.

Une intégration préparée depuis février

Si Jacquet a réussi à s’adapter aussi rapidement à son nouvel environnement, ce n’est pas uniquement grâce à ses qualités. Son entourage insiste notamment sur le timing de son transfert, officialisé dès le 2 février par le Stade Rennais. Cette anticipation a permis au Français de préparer son arrivée dans les moindres détails. « On a pu ainsi anticiper la recherche d’un logement, la mise en place de son organisation au quotidien avec la présence d’un nutritionniste, de cours d’anglais… », explique son entourage dans L’Équipe. Le défenseur avait également pu découvrir son nouvel environnement sportif progressivement. Il avait ainsi commencé à s’entraîner avec la réserve de Liverpool une semaine avant de rejoindre le groupe professionnel. Un avantage considérable pour faciliter son adaptation.

Jacquet a également profité d’un contexte favorable dans la hiérarchie défensive des Reds : Virgil van Dijk reste évidemment un cadre incontournable dans la charnière, tandis que Ronald Araujo, considéré comme l’un des principaux concurrents du Français, a récemment été utilisé au poste de latéral. Joe Gomez, lui, revient tout juste d’une blessure musculaire. Autrement dit, Jacquet a bénéficié d’une fenêtre pour s’installer. Mais cette situation pourrait rapidement évoluer au fil de la saison. D’où l’importance de ne pas brûler les étapes.

Pas un coup d’arrêt, mais un avertissement

Grégory Vignal, ancien joueur de Liverpool, invite d’ailleurs à garder la tête froide. Présent à Anfield lors du match nul contre Nottingham Forest (2-2), le Français avait constaté certaines difficultés physiques chez Jacquet. « J’avais trouvé Jérémy un peu en difficulté sur le plan physique et sur la gestion des longs ballons », explique-t-il. Mais Vignal reconnaît également que le défenseur a rapidement progressé depuis cette rencontre : « Depuis, il a été bien plus intéressant et ses qualités sont évidentes. »

Son message est donc surtout celui de la prudence : « Je pense néanmoins qu’il faut le laisser progresser tranquillement, sans trop lui mettre de pression. » Une éventuelle absence contre Tottenham ne doit donc pas être interprétée comme une sanction. Jacquet a plutôt convaincu Liverpool, mais son club souhaite désormais savoir s’il peut tenir le rythme du très haut niveau sur la durée. Pour l’ancien Rennais, le défi sera donc de confirmer ses excellents débuts sans brûler les étapes.