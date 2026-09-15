ASSE : Michel Platini avait prédit la première défaite des Verts !

Avant la première défaite de l’ASSE cette saison, Michel Platini avait prévenu que les Verts finiraient par connaître des moments plus difficiles.

Légende de l’AS Saint-Étienne, Michel Platini continue de suivre avec attention l’actualité de son ancien club. Passé chez les Verts entre 1979 et 1982, l’ancien numéro 10 des Bleus a accordé une interview au Progrès, dans laquelle il s’est notamment exprimé sur l’excellent début de saison des hommes de Ian Cathro. Un entretien réalisé avant la première défaite de l’ASSE, concédée samedi dernier sur la pelouse de Dunkerque (2-1). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le triple Ballon d’Or avait vu juste en prévenant que la série parfaite des Stéphanois finirait par connaître un coup d’arrêt.

« À un moment, ça ne se passera pas aussi facilement pour l’ASSE »

« Cinq matchs, cinq victoires, c’est bien de commencer ainsi et d’engranger des points parce qu’à un moment, ça ne se passera pas aussi facilement. » Quelques jours plus tard, les Verts ont donc connu leur premier accroc de la saison, après avoir remporté leurs cinq premières rencontres de championnat.

Michel Platini est, par ailleurs, revenu avec beaucoup d’affection sur ses trois années passées sous le maillot vert, période durant laquelle il a notamment remporté le titre de champion de France en 1981. « Avec Nancy, on jouait le milieu de tableau. À Saint-Étienne, on jouait toujours pour gagner. (…) Ce que j’ai aimé, c’est la ville sympathique, la gentillesse des gens, des commerçants et le public. J’ai trouvé une région chaleureuse, aimant le foot. Derrière, il y a une âme stéphanoise. C’était quelque chose de passionnant, j’y ai passé de bons moments. » Des souvenirs toujours aussi forts pour l’ancien meneur de jeu, qui avait inscrit 82 buts en 145 matchs sous les couleurs stéphanoises.

Platini : "À l'ASSE, à un moment ça ne se passera pas aussi facilement" #ASSE https://t.co/ZwKndCwGtO — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 15, 2026







