ASSE : quels Verts seront appelés en sélection pendant la trêve ?

Voici les joueurs de l’ASSE susceptibles d’être appelés avec leur sélection pendant la trêve internationale de septembre.

La prochaine trêve internationale pourrait considérablement réduire l’effectif de l’AS Saint-Étienne. Grâce notamment à son recrutement estival très international, Ian Cathro dispose désormais de nombreux joueurs susceptibles de rejoindre leur sélection nationale dans les prochaines semaines. Une situation qui pourrait d’ailleurs conditionner l’organisation d’un éventuel match amical des Verts durant cette période.

Les habitués Davitashvili, Cardona et Old

Parmi les candidats les plus évidents figurent Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona. Le premier est un habitué de la sélection géorgienne, tandis que le second est devenu international maltais et avait encore disputé deux rencontres avec Malte lors de la trêve de mars dernier. Ben Old, régulièrement appelé avec la Nouvelle-Zélande ces dernières saisons, fait également partie des Stéphanois susceptibles de quitter le Forez.

Les recrues estivales également concernées ?

Plusieurs recrues estivales pourraient également être concernées par cette trêve internationale. Áron Csongvai, international hongrois, et Tamar Svetlin, international slovène, peuvent notamment espérer retrouver leur sélection respective dans les prochaines semaines. Devenu international autrichien en 2025, Thierno Ballo pourrait lui aussi espérer retrouver sa sélection grâce à son début de saison sous le maillot vert.

Et pourquoi pas une première pour Jakob Breum ? International Espoirs danois mais encore jamais appelé avec la sélection A, le numéro 10 des Verts réalise un excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs. À 22 ans, ses performances pourraient lui permettre de se rapprocher progressivement du groupe danois. Une première convocation dès le prochain rassemblement paraît encore peu probable, mais son nom pourrait commencer à entrer dans les réflexions du sélectionneur s’il poursuit sur cette lancée.

D’autres Stéphanois, comme Augustine Boakye (Ghana), disposent également d’un passé ou d’un statut international, ce qui pourrait encore allonger la liste des absents en fonction des choix des différents sélectionneurs. Les prochaines annonces permettront donc d’y voir plus clair sur le nombre exact de joueurs dont Ian Cathro devra se passer.

Baallal déjà certain de partir

Pour Adam Baallal, il n’y a en revanche déjà plus de suspense. Récemment passé professionnel et apparu avec l’équipe première en Ligue 2, le jeune milieu de terrain a été convoqué avec le Maroc U20. Il participera au tournoi UNAF en Égypte, qualificatif pour la CAN U20 2027, avec quatre rencontres programmées contre la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et la Libye.