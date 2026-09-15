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FRANCE

FC Nantes : Franck Kita réagit après sa mise en examen

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 22:00
Franck Kita (FC Nantes)

Par la voix des avocats du FC Nantes, Franck Kita a réagi à sa mise en examen dans le cadre dans le cadre d’une vaste enquête qui secoue le club nantais.

Comme révélé ce mardi par L’Équipe, le directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita, a été mis en examen dans le cadre d’une vaste enquête portant notamment sur des soupçons d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. La justice s’intéresse à de nombreuses opérations réalisées par le club nantais sur le marché des transferts entre 2015 et 2023 ainsi qu’aux relations entretenues avec plusieurs intermédiaires. Le FC Nantes, en tant que personne morale, et deux agents ont également été mis en examen dans cette affaire.

Les avocats de Franck Kita et du FC Nantes réagissent

Interrogés par L’Équipe sur la mise en examen de Franck Kita, les avocats du FC Nantes et du fils de Waldemar Kita ont tenu à rappeler la position de leurs clients. Ils expliquent attendre « les réquisitions du parquet pour répondre sur le fond dans le cadre de la procédure pénale ». Ils soulignent également que « ce dossier est technique et juridiquement complexe » et que leurs « clients ont toujours contesté avoir commis la moindre infraction ».

La défense ne souhaite donc pas, à ce stade de la procédure, entrer davantage dans le détail des accusations. Une prise de position prudente alors que cette enquête, qui porte notamment sur plusieurs transferts et commissions versées à des intermédiaires, place désormais Franck Kita et le FC Nantes au cœur d’une importante affaire judiciaire.

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