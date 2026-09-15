OL : Fonseca fixe un premier objectif en Ligue Europa et justifie le retour des écartés

Le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a tenu ce mardi soir son point presse avant le match de Ligue Europa contre Anderlecht.

Présent ce mardi soir en conférence de presse, à la veille du premier match de phase de ligue de la Ligue Europa de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a fixé un premier objectif à ses joueurs en C3 : se qualifier pour la phase finale de la compétition.

« Le plus important, c’est de passer cette première phase »

« Cette année, nous avons des matchs plus difficiles lors de la première phase. Pour moi, ce n’est pas important de terminer premiers ou deuxièmes. Le plus important, c’est de passer cette première phase. Pour aller loin dans cette compétition, le premier objectif est de se qualifier », a confié l’entraîneur des Gones devant la presse.

« C’est important d’avoir tout le groupe avec nous »

Paulo Fonseca a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi de convoquer un groupe élargi de 23 joueurs, avec notamment les retours de Mohamed Ouédraogo et Rémi Imbert. « C’est important d’avoir tout le groupe avec nous. Nous savons que, demain (jeudi), certains joueurs ne seront pas habitués à disputer 90 minutes. C’est pourquoi nous avons des solutions pour effectuer des changements pendant le match. Nous avons vraiment un bon groupe, qui travaille très bien à chaque entraînement. Pour moi, c’est difficile, en Ligue 1, de laisser de côté des joueurs qui méritent d’être dans le groupe. Tout le monde mérite de participer à chaque match. Aujourd’hui, j’avais la possibilité de prendre plus de joueurs, c’est positif. »