RC Lens : ça avait chauffé entre Toppmöller et ses joueurs !

Le ton serait monté ces dernières heures entre Dino Toppmöller et plusieurs cadres du vestiaire du RC Lens.

Dino Toppmöller a été démis de ses fonctions d’entraîneur ce mardi par le RC Lens, seulement quelques semaines après son arrivée en Artois pour succéder à Pierre Sage. Une décision particulièrement surprenante compte tenu de la précocité de la saison, mais dont les raisons commencent peu à peu à se préciser.

Le ton est monté entre Toppmöller et les cadres du vestiaire !

Selon Foot Mercato, qui a livré de nouvelles révélations sur les coulisses du départ de l’ancien coach de l’Eintracht Francfort, la relation entre Dino Toppmöller et certains cadres du vestiaire du RC Lens se serait sérieusement détériorée ces dernières semaines. Des doutes et des interrogations seraient apparus dès la fin du mois d’août concernant notamment son approche tactique et certains de ses choix de joueurs. Le manque de résultats et de maîtrise collective n’aurait ensuite rien arrangé, au point que le ton serait monté ces dernières heures entre le technicien allemand et plusieurs cadres de son groupe sur ces mêmes sujets.

Ces nouvelles révélations viennent s’ajouter aux informations de Bild concernant les tensions autour de Nelson Morgado, l’un des adjoints de Dino Toppmöller. Ce dernier aurait dérangé certains membres du staff et sa mise à l’écart aurait provoqué la colère de l’entraîneur lensois, qui se serait opposé à cette décision et aurait choisi de soutenir son adjoint.

Entre une relation devenue compliquée avec certains cadres du vestiaire, des désaccords tactiques, des résultats décevants en Ligue 1 et le conflit autour de Nelson Morgado, les raisons du départ précipité de Dino Toppmöller semblent donc être multiples. Un incroyable retournement de situation pour un entraîneur qui avait pourtant débuté son aventure lensoise par un succès face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions et venait encore de s’imposer sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) en Ligue des Champions.