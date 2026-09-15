Stade Rennais Mercato : c’est signé pour un nouveau gardien !

Le jeune gardien Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais.

Un nouveau joueur passe professionnel au Stade Rennais. Il s’agit de Thâo Mouapa Mwa Meuraillon, l’un des jeunes gardiens prometteurs du centre de formation rennais. Arrivé en Bretagne en 2024 en provenance du FC Chauray, le portier français, international chez les U16 et les U17, a déjà eu l’occasion de participer à la préparation estivale avec l’équipe première. Le club Rouge et Noir a officialisé ce mardi la signature de son premier contrat professionnel. À seulement 16 ans, le Niortais s’est engagé jusqu’en juin 2030 et devient le premier joueur de la génération 2009 à franchir ce cap à Rennes.

Le communiqué du Stade Rennais

« Gardien de but, Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a paraphé son premier contrat professionnel, jusqu’en 2030. Il est le premier joueur de la génération 2009 à passer ce cap. Deux ans après son arrivée en Bretagne, l’ancien pensionnaire du FC Chauray dans les Deux-Sèvres peut voir plus grand. Élément du groupe qui a remporté la Gambardella il y a un an et demi, Thâo a occupé les cages, lors de la dernière édition, à quatre reprises, pour quatre clean sheet enregistrés. International tricolore U16 et U17, vainqueur du tournoi de Montaigu en 2025, le Niortais a eu l’occasion de se frotter au plus haut niveau tout l’été en participant à une partie de la préparation d’avant-saison avec l’équipe première Rouge et Noir. Une nouvelle étape, et pas des moindres, à moins de dix jours de son 17e anniversaire », peut-on lire sur le communiqué du Stade Rennais.