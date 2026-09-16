L’OM pourrait bientôt modifier sa hiérarchie chez les gardiens autour de Jeffrey De Lange.

Le volet des gardiens n’est peut-être pas encore refermé à l’OM. Alors que Gerónimo Rulli est parti du côté de Manchester City, Bruno Genesio et sa direction réfléchiraient à plusieurs ajustements derrière l’international argentin.

L’option Gomis sérieusement étudiée à l’OM

Le cas de Jeffrey De Lange est notamment au centre des discussions mais un autre nom commence à prendre de l’importance.Selon Mohamed Toubache-Ter, l’OM étudierait sérieusement la possibilité de faire d’Ibrahim Gomis son deuxième gardien à la place de Théo Vermot. Une piste qui aurait du sens pour le club marseillais. Âgé de seulement 21 ans, Gomis représente en effet un profil jeune susceptible de progresser rapidement au contact de De Lange et du staff de Bruno Genesio. L’idée ne serait donc pas uniquement sportive.

Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, plusieurs personnes au sein du club estimeraient qu’il faut mettre Ibrahim Gomis en valeur en vue d’une potentielle future vente. Le raisonnement est assez simple. En bénéficiant d’un statut plus important au sein du groupe professionnel, le jeune gardien pourrait gagner en visibilité et accumuler de l’expérience.

Que va devenir De Lange ?

Cette réflexion intervient alors que Jeffrey De Lange fait lui aussi parler de lui. Arrivé à Marseille pour concurrencer Rulli, le gardien néerlandais n’a jamais véritablement bouleversé la hiérarchie. La présence d’un numéro un clairement installé limite forcément ses possibilités de temps de jeu. Et avec l’émergence d’une réflexion autour d’Ibrahim Gomis, la concurrence pourrait encore évoluer. Pour l’instant, aucun départ de De Lange n’est annoncé. Mais le simple fait que l’OM réfléchisse à modifier son poste de doublure montre que la situation mérite d’être surveillée.

Pour Bruno Genesio, le choix du deuxième gardien ne sera pas anodin. Il devra évidemment privilégier la sécurité sportive mais l’OM doit également penser à la gestion de ses jeunes joueurs et à la valeur de son effectif sur le moyen terme. Ibrahim Gomis pourrait ainsi profiter de cette réflexion pour franchir un cap. Le jeune portier pourrait passer du statut d’espoir à celui de véritable numéro deux, avec la perspective de se rapprocher progressivement du niveau attendu au sein du groupe professionnel. Le dossier des gardiens est donc loin d’être figé.