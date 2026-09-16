Jordan Veretout (Al-Arabi, 33 ans) se verrait bien revenir donner un coup de main à l’OM gratuitement !

Le message est difficile à manquer. Jordan Veretout garde un attachement très fort à l’Olympique de Marseille, malgré son départ du club à l’été 2024. L’ancien international français continue de suivre les performances de l’OM et avait récemment salué le début de saison du club phocéen. Mais cette fois, le milieu de terrain est allé beaucoup plus loin.

« S’ils m’appellent, j’y vais en courant »

Interrogé sur un éventuel retour à l’OM, Veretout n’a visiblement pas hésité longtemps : « L’OM ? S’ils m’appellent, j’y vais en courant. Je joue gratuit même. » Une déclaration qui risque forcément de faire réagir les supporters marseillais. Il ne s’agit évidemment pas d’une annonce de transfert, ni d’une proposition officielle adressée aux dirigeants olympiens. Mais le joueur fait clairement comprendre que la porte serait grande ouverte si Marseille venait à le solliciter. Et son attachement au club ne date pas d’hier.

Jordan Veretout a porté le maillot de l’OM pendant deux saisons, de 2022 à 2024. Son passage sur la Canebière avait été particulièrement conséquent avec 94 rencontres disputées sous les couleurs olympiennes. Il avait ensuite rejoint l’OL avant de partir au Qatar, où il évolue désormais à Al-Arabi. Le milieu français se dit aujourd’hui très heureux dans le Golfe et reste sous contrat jusqu’en 2027. Il n’exclut toutefois pas un retour en Europe à l’avenir. Un éventuel retour à Marseille reste donc hypothétique, mais Veretout ne ferme clairement pas la porte.

Un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1

À 33 ans, Veretout possède surtout une expérience considérable du championnat français et du haut niveau européen. Avant Marseille, il avait également évolué au FC Nantes, son club formateur, puis à l’ASSE. Il avait aussi bourlingué en Italie avec la Fiorentina et l’AS Roma avant de revenir en Ligue 1 avec l’OM. Son passage par l’OL lui a également permis de rester dans le paysage français avant son départ pour le Qatar. Autrement dit, le joueur connaît parfaitement les exigences du football français.

Cette déclaration pourrait d’ailleurs faire sourire plusieurs de ses anciens clubs. Formé à la Jonelière, Veretout avait lui-même ouvert la porte à un éventuel retour au FC Nantes cet été, expliquant qu’il s’agissait d’une possibilité pour la fin de sa carrière. Mais son passage à Saint-Étienne et à Lyon donne évidemment une dimension supplémentaire à son parcours. Aujourd’hui, c’est pourtant Marseille qui semble occuper une place particulière dans ses déclarations.

Un retour réellement possible à l’OM ?

Pour l’instant, il n’existe aucune indication selon laquelle l’OM préparerait le retour de Jordan Veretout. Le milieu est heureux au Qatar et dispose encore d’une année de contrat avec Al-Arabi. Lui-même expliquait récemment qu’il espérait encore passer quelques saisons dans le Golfe, tout en restant attentif à une éventuelle opportunité en Europe.

Son « je joue gratuit » doit donc surtout être pris comme une déclaration d’attachement et une manière spectaculaire de montrer son envie de retrouver Marseille. Mais dans un mercato, les messages lancés publiquement peuvent parfois avoir leur importance. Et celui de Jordan Veretout est difficilement plus clair : si l’OM l’appelle, l’ancien Marseillais semble prêt à accourir.