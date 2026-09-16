Prochain adversaire de l’ASSE, le FC Metz navigue en eaux troubles depuis sa défaite face au Red Star lundi soir (0-1).

L’ASSE aura droit à un déplacement particulièrement attendu. Samedi 19 septembre, les Verts se rendront au stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz, dans le cadre de la septième journée de Ligue 2. Et le contexte côté messin a considérablement changé en quelques jours.

Holtz déjà décrié au FC Metz ?

Après une large victoire contre Rodez (4-1), le FC Metz espérait confirmer à Bauer. Mais les hommes de Luc Holtz se sont inclinés 1-0 face au Red Star sur un penalty de Jovany Ikanga, concédant ainsi leur première défaite de la saison.Au lendemain de ce revers, le compte spécialisé Culture Grenat a publié un message particulièrement alarmant sur la situation interne du FC Metz. Selon cette source, le crédit de Holtz serait déjà sérieusement entamé après seulement six rencontres officielles. Le compte affirme notamment que le courant ne passerait plus entre l’entraîneur, son staff et une partie importante du vestiaire. Une situation qui aurait dépassé le simple cadre des résultats sportifs. Plusieurs cadres auraient ainsi fait remonter des interrogations concernant les choix de l’entraîneur, son management ou encore le fonctionnement de son staff. Des affirmations qui restent toutefois à considérer avec prudence, aucune confirmation officielle du FC Metz n’établissant à ce stade l’existence d’une fracture avec le vestiaire.

Le passage le plus préoccupant concerne Bernard Serin. Toujours selon Culture Grenat, le président messin commencerait lui aussi à s’interroger sur le choix de Luc Holtz, alors qu’il aurait personnellement soutenu la nomination du technicien. Une situation particulièrement inconfortable pour le dirigeant. Car si les résultats peuvent encore être corrigés après seulement six journées, des tensions persistantes entre un entraîneur et son groupe peuvent rapidement devenir beaucoup plus difficiles à gérer. La défaite contre le Red Star pourrait donc avoir relancé des discussions qui existaient déjà en interne.

L’ASSE arrive au pire moment pour les Grenats

Autre information avancée par Culture Grenat : l’avenir de Luc Holtz aurait déjà été fragilisé avant même le déplacement à Saint-Ouen. La réception de Rodez aurait constitué un premier rendez-vous particulièrement important pour le technicien. La victoire 4-1 obtenue le 5 septembre aurait alors permis de calmer provisoirement les interrogations. Mais le revers à Bauer a immédiatement fait ressurgir les doutes. Et le contenu de la rencontre n’a pas forcément aidé Metz à rassurer son environnement. Le Red Star a signé une victoire historique à Bauer, tandis que Metz a perdu son invincibilité après un match où les Grenats n’ont pas réussi à confirmer leur démonstration précédente contre Rodez.

C’est donc dans ce climat que Metz va recevoir l’ASSE. Une affiche qui pourrait rapidement devenir déterminante pour Luc Holtz. Une victoire permettrait aux Messins de relancer leur saison et de faire retomber une partie de la pression. À l’inverse, une nouvelle défaite face à l’ASSE pourrait forcément raviver les interrogations autour du technicien, surtout si les difficultés dans le jeu persistent. Pour les Verts, le contexte messin représente donc une opportunité, mais également un avertissement. Une équipe sous pression peut parfois réagir avec davantage d’intensité. L’ASSE devra donc se méfier d’un adversaire qui aura énormément à perdre.