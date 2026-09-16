Après le départ pr »capité de Dino Toppmöller, Franck Haise connait déjà l’identité du futur entraîneur du RC Lens.

Le RC Lens traverse un séisme assez inattendu. À peine trois mois après son arrivée dans le Pas-de-Calais, Dino Toppmöller a déjà quitté son poste. Le club artésien a officialisé mardi la fin de sa collaboration avec l’entraîneur allemand et ses deux adjoints, après seulement quatre journées de Ligue 1.

Haise a déjà prévenu tout le monde au RC Lens

Officiellement, cette décision découle de désaccords autour du fonctionnement et de l’organisation du staff mais une solution interne s’est immédiatement imposée : Yannick Cahuzac.Ancien capitaine emblématique du RC Lens, Yannick Cahuzac était revenu au club cet été pour intégrer le staff de Toppmöller. L’ancien milieu de terrain connaissait déjà parfaitement la maison. Après son passage comme joueur, il avait notamment travaillé aux côtés de Franck Haise en 2022-2023 comme adjoint, avant de poursuivre son parcours à Lorient. Et c’est désormais lui qui va devoir prendre les commandes. Le RC Lens a confirmé que Cahuzac s’installera sur le banc vendredi soir à Monaco, pour la cinquième journée de Ligue 1.

Cette promotion temporaire prend une autre dimension lorsqu’on se penche sur les propos de Franck Haise. L’actuel entraîneur du Stade Rennais connaît parfaitement Cahuzac pour avoir travaillé avec lui à Lens. Et son jugement dans L’Équipe est particulièrement clair : « Il a un vrai profil d’entraîneur numéro 1 un jour. » Une phrase qui forcément interpelle après le départ express de Toppmöller. Haise ne présente évidemment pas Cahuzac comme le futur entraîneur officiel du Racing. Mais son analyse confirme que l’ancien milieu dispose, selon lui, des qualités nécessaires pour franchir un jour le cap.

Une théorie qui revient déjà

Depuis l’annonce du départ de Toppmöller, une question agite forcément l’environnement lensois : la présence de Cahuzac dans le staff avait-elle été pensée comme une solution à moyen terme ? La théorie d’un scénario préparé pour installer progressivement l’ancien capitaine comme numéro 1 a rapidement circulé. Elle a toutefois été tournée en dérision par la direction. Et il faut reconnaître que le scénario aurait été particulièrement coûteux à organiser. Le RC Lens avait recruté Toppmöller pour deux saisons et construit autour de lui un staff conséquent.

Le club avait officiellement présenté l’Allemand comme le technicien chargé de poursuivre le projet après le départ de Pierre Sage. Difficile donc, à ce stade, d’affirmer que Cahuzac était programmé pour prendre sa place. Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été annoncée concernant la succession de Toppmöller sur le long terme. Cahuzac est officiellement l’homme chargé de l’intérim mais la déclaration de Franck Haise donne forcément du crédit à l’idée d’un entraîneur capable, à terme, de prendre définitivement les commandes du RC Lens.