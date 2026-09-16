Alors que l’infirmerie de l’ASSE se vide, deux jeunes Verts ont sorti les muscles lors de la séance d’entraînement… devant Ivan Gazidis.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes du côté de Saint-Étienne. Alors que l’ASSE prépare son périlleux déplacement de samedi à Metz (20h), l’effectif commence à récupérer plusieurs éléments.

Breum se rapproche du retour dans le onze

À l’heure actuelle, Mahmoud Jaber reste la principale absence signalée. Une situation qui permet à Ian Cathro de disposer de davantage de solutions. Et le technicien écossais a également décidé d’ouvrir la porte à plusieurs jeunes du centre de formation. Jakob Breum poursuit notamment son retour à l’entraînement collectif. Le milieu offensif enchaîne les séances avec ses partenaires et pourrait prochainement retrouver une place dans le groupe. Son retour constituerait une solution supplémentaire pour Cathro, qui peut déjà compter sur plusieurs joueurs capables d’évoluer dans les couloirs et entre les lignes. L’ASSE n’a toutefois aucune raison de prendre le moindre risque avec lui. Après une période d’absence, le staff privilégie logiquement une reprise progressive avant de le relancer totalement.

La principale curiosité de cette séance concernait toutefois deux jeunes visages. Selon Peuple Vert, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg ont ainsi participé à l’entraînement avec le groupe professionnel. Une opportunité importante pour les deux joueurs. Intégrer ponctuellement les séances de l’équipe première permet aux jeunes de découvrir les exigences du très haut niveau et, surtout, de se rapprocher progressivement d’une éventuelle apparition dans le groupe de Cathro. Pour l’instant, l’ASSE ne souhaite évidemment pas brûler les étapes mais leur présence montre que les portes restent ouvertes pour les éléments les plus prometteurs de la formation stéphanoise.

Eymard et Paalberg devant Gazidis à l’Etrat

Cette séance avait également une particularité : Ivan Gazidis était présent à l’Etrat mardi matin. La présence du président exécutif de l’ASSE n’est évidemment pas anodine dans un club qui souhaite continuer à développer ses jeunes joueurs. Gazidis a pu observer directement le travail réalisé par le staff et découvrir plusieurs éléments issus de la formation intégrés au groupe professionnel. Pour Eymard et Paalberg, l’occasion était donc particulièrement intéressante.

Sans parler d’un quelconque passage de témoin ou d’une promotion immédiate, les deux jeunes ont pu évoluer sous les yeux d’un dirigeant qui connaît l’importance du développement des talents. Avec le retour progressif de plusieurs joueurs, la concurrence va forcément augmenter. Si Breum devrait bientôt pouvoir prétendre à retrouver le groupe, les jeunes Eymard et Paalberg continuent de frapper à la porte. À eux désormais de convaincre le staff sur la durée mais leur récent passage avec les professionnels devant Ivan Gazidis constitue déjà une première étape précieuse.