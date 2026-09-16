Intronisé sur le banc du RC Lens en remplacement de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac pourrait coûter cher au club artésien.

Le RC Lens vient de vivre un nouveau séisme. Arrivé cet été pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller a déjà quitté ses fonctions après seulement quelques semaines.

Quel coach pour succéder à Dino Toppmöller ? — But! RC Lens (@ButRCLens) September 16, 2026

Une amende de 25 000 euros par match pour le RC Lens ?

Le technicien allemand n’aura finalement dirigé que quatre journées de Ligue 1, auxquelles s’ajoutent une victoire en Ligue des champions et un succès dans le Trophée des champions. Pour assurer la transition, les dirigeants lensois ont décidé de miser sur Yannick Cahuzac. L’ancien milieu de terrain de 41 ans faisait partie du staff de Toppmöller. Son arrivée sur le banc n’est toutefois pas totalement une surprise. Selon L’Équipe, l’idée de faire de Cahuzac un futur numéro 1 avait déjà été validée la saison dernière. Son accession au poste d’entraîneur principal intervient simplement beaucoup plus tôt que prévu.

Le Corse connaît donc parfaitement l’environnement lensois mais un problème administratif se présente immédiatement. Yannick Cahuzac ne possède pas encore les diplômes nécessaires pour entraîner officiellement une équipe de Ligue 1. Le règlement prévoit dans cette situation une amende pouvant atteindre 25 000 euros pour chaque rencontre disputée avec un entraîneur non qualifié. Le RC Lens aurait donc pu se retrouver contraint de payer cette somme à chaque match tant que la situation n’était pas régularisée.

Le RC Lens a demandé une dérogation mais…

Ce scénario pourrait rapidement devenir très coûteux si l’intérim de Cahuzac venait à durer mais le RC Lens a déjà anticipé le problème.Le club artésien va solliciter une dérogation auprès de la Direction technique nationale. Et le dossier est plutôt favorable au Racing. Yannick Cahuzac est en effet déjà inscrit parmi les dix membres de la promotion 2026-2027 du Brevet d’entraîneur professionnel de football, le fameux BEPF.

Cette situation devrait lui permettre d’obtenir la dérogation nécessaire pour exercer sur le banc lensois. Le club devrait donc éviter de payer systématiquement les 25 000 euros annoncés mais L’Équipe est formel : les dirigeants sont d’ores et déjà disposés à payer la fameuse amende 25 000€ par match pour installer Cahuzac sur la durée.