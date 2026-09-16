Paulo Fonseca va faire tourner son effectif à l’OL à Anderlecht en Ligue Europa en raison de la proximité du match de Ligue 1, samedi soir, contre le Stade Rennais (20 h 45).

L’OL s’apprête à vivre une soirée particulière en Belgique. Alors que Lyon doit affronter Anderlecht en Ligue Europa (21h), Paulo Fonseca devrait profiter de cette rencontre pour faire largement tourner son effectif.

Descamps de retour, un milieu totalement bouleversé !

La raison est simple : trois jours plus tard, les Lyonnais retrouveront le championnat avec la réception du Stade Rennais, samedi soir à Décines. Selon L’Équipe, le technicien portugais semble donc avoir décidé de préserver une partie de ses titulaires habituels. Dans les cages, Rémy Descamps devrait ainsi retrouver une place de titulaire. Devant lui, Moussa Niakhaté serait le seul défenseur amené à enchaîner. L’ancien Lyonnais devrait être associé à Clinton Mata dans l’axe, tandis que Ruben Kluivert occuperait le flanc droit et Mohamed Ouédraogo le côté gauche.

Une défense largement remaniée qui offrira du temps de jeu à plusieurs joueurs moins régulièrement utilisés depuis le début de la saison. Les changements seront également nombreux dans l’entrejeu. Tanner Tessmann devrait être associé à Tyler Morton, avec Noah Nartey dans un rôle plus offensif. L’objectif sera évidemment de permettre à certains joueurs de prendre du rythme tout en conservant suffisamment d’équilibre pour ne pas mettre l’équipe en difficulté. Fonseca doit également gérer la fatigue accumulée depuis le début de la saison et l’enchaînement des différentes compétitions.

Openda, Nakamura et Boudache devant

L’attaque de l’OL devrait elle aussi présenter un visage inédit. Kaïl Boudache et Keito Nakamura devraient accompagner Loïs Openda. Pour Nakamura, cette rencontre pourrait notamment être l’occasion de connaître sa première titularisation sous les couleurs lyonnaises. Un événement important pour le Japonais, qui aura donc une belle occasion de marquer des points auprès de son entraîneur.

Malgré cette rotation massive, Paulo Fonseca refuse l’idée que l’OL aborde la Ligue Europa sans ambition. Le Portugais assume son approche avec beaucoup de prudence. « Je suis réaliste et prudent. Il est impossible de programmer une victoire finale en Coupe d’Europe. Ce que nous voulons faire, c’est le mieux possible », a expliqué Fonseca en conférence de presse. Le message est clair : préserver ses cadres pour le Stade Rennais tout en évitant de démarrer sa campagne européenne par une contre-performance.