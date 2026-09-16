Co-leader de Ligue 1 après quatre journées, l’équipe de Franck Haise entame ce soir, sur le terrain de Sturm Graz, sa campagne de Ligue Europa avec l’ambition de passer l’hiver grâce à ses joueurs d’expérience.

Le Stade Rennais change de décor. Après un début de saison réussi en championnat, avec dix points pris sur douze possibles, les hommes de Franck Haise vont retrouver la scène européenne.

Le Stade Rennais retrouve enfin l’Europe

Le Stade Rennais affronte Sturm Graz ce soir avec l’ambition de bien lancer sa campagne de Ligue Europa. Et pour cette grande première, le club breton possède plusieurs arguments.Il aura fallu attendre 937 jours pour revoir Rennes disputer une rencontre européenne depuis le dernier grand frisson contre l’AC Milan. À l’époque, les Bretons s’étaient imposés 3-2 au Roazhon Park après avoir lourdement perdu le match aller (0-3) en barrages de Ligue Europa.

Cette nouvelle campagne confirme surtout l’installation progressive du Stade Rennais sur la scène continentale. Il s’agit déjà de la septième participation européenne du club sur les neuf dernières saisons. Un chiffre particulièrement parlant puisqu’avant cette période, Rennes n’avait disputé qu’une seule campagne européenne supplémentaire dans toute son histoire, hors Coupe Intertoto.

Treize joueurs rennais connaissent déjà l’Europe !

Le Stade Rennais ne manque donc pas d’ambition. Le premier objectif sera de terminer parmi les huit premiers de la phase de Ligue Europa afin d’accéder directement aux huitièmes de finale. Une place entre la neuvième et la vingt-quatrième position obligerait en revanche les Bretons à passer par les barrages. Mais Franck Haise et ses joueurs peuvent surtout rêver d’aller encore plus loin. Car le Stade Rennais n’a encore jamais atteint le printemps dans une compétition européenne. Le club n’a donc jamais disputé de quart de finale continental. Une qualification à ce stade constituerait ainsi une première historique.

Pour y parvenir, le Stade Rennais pourra compter sur une arme particulièrement intéressante : l’expérience de son effectif. Treize joueurs de l’équipe rennaise ont déjà disputé des rencontres européennes. Sebastian Szymanski est notamment le joueur le plus expérimenté dans ce domaine avec 60 matches continentaux à son actif. Le milieu offensif polonais apporte donc une expérience considérable à un groupe qui compte également plusieurs joueurs habitués au très haut niveau. Mahdi Camara connaît notamment la Ligue des champions après son passage à Brest. Anthony Rouault a également découvert la C1 avec Stuttgart. Valentin Rongier possède lui aussi une solide expérience européenne acquise notamment avec l’OM. Même constat pour Adrien Thomasson, qui a connu les compétitions continentales avec Strasbourg et le RC Lens. Le contexte semble donc idéal pour une éclosion continentale.