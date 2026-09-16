Si Bruno Genesio se lamente d’avoir un effectif réduit à l’OM, un jeune attaquant pourrait bientôt lui donner tort.

L’OM continue de voir ses jeunes talents s’illustrer. Si Bruno Genesio réclame davantage de solutions pour son équipe première, le centre de formation phocéen lui apporte déjà quelques motifs de satisfaction. Et Edson Mbengi vient d’en offrir un particulièrement spectaculaire.

Mbengi s’offre un triplé avec les Bleus

Appelé avec l’équipe de France U16, l’attaquant de l’OM a été l’un des grands artisans de la victoire française contre l’Irlande. Les Bleuets se sont imposés 4-0, avec un Edson Mbengi particulièrement efficace devant le but. Le jeune Olympien a inscrit trois des quatre réalisations françaises. Un triplé qui confirme surtout ses qualités de finisseur et sa capacité à peser dans une rencontre internationale. À son âge, une telle performance constitue forcément un signal particulièrement intéressant pour son club.

Edson Mbengi évolue actuellement avec les U17 Nationaux de l’Olympique de Marseille. Il poursuit donc encore sa formation et doit franchir plusieurs étapes avant de pouvoir prétendre au groupe professionnel. Mais son passage avec les U16 tricolores montre qu’il commence déjà à attirer l’attention au niveau international. Inscrire trois buts avec le maillot bleu n’est jamais anodin. Et pour l’OM, voir un de ses jeunes attaquants réaliser une telle performance représente une belle récompense pour le travail effectué à la formation.

Mezian Mesloub pourrait donner des idées à l’OM

Le contexte à l’OM rend cette réussite encore plus intéressante. Bruno Genesio se plaint régulièrement de la profondeur limitée de son groupe et doit trouver des solutions avec un effectif particulièrement sollicité. Pour autant, Edson Mbengi n’est évidemment pas encore une solution immédiate pour l’équipe première. À seulement 16 ans, le Marseillais doit encore progresser physiquement, techniquement et tactiquement avant d’envisager une intégration chez les professionnels. Mais ces performances peuvent forcément donner des idées pour l’avenir quand on voit l’émergence du jeune Mezian Mesloub (16 ans) au RC Lens.

Mbengi n’est d’ailleurs pas le seul motif de satisfaction pour Marseille. Le club phocéen voit régulièrement ses jeunes joueurs rejoindre les différentes sélections françaises, preuve que son centre de formation continue de produire des profils capables de se confronter au meilleur niveau national. Pour le jeune attaquant, cette expérience avec les U16 constitue surtout une étape supplémentaire dans son développement. Son triplé contre l’Irlande va forcément attirer les regards, mais il faudra désormais confirmer sur la durée.

Une réponse aux difficultés de Genesio à l’OM ?

Difficile évidemment de parler dès maintenant d’un futur international A. Entre les U16 et l’équipe de France, la route est encore extrêmement longue et les trajectoires des jeunes joueurs peuvent évoluer très rapidement. Mais Edson Mbengi vient de rappeler qu’il possède déjà une qualité particulièrement recherchée : l’efficacité devant le but. Un triplé avec les Bleuets, sous les yeux des observateurs du football français, constitue une superbe vitrine.

À l’OM, Bruno Genesio peut donc continuer de se plaindre du manque de profondeur de son effectif actuel. Mais dans quelques mois, Edson Mbengi pourrait bien lui offrir une solution venue directement de la formation olympienne. Pour l’instant, le plus important est simple : le jeune attaquant marseillais continue de marquer. Et avec trois buts contre l’Irlande, il vient de frapper un très joli coup.