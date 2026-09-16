Waldemar Kita est plus que jamais prêt à vendre le FC Nantes, les supporters en sont convaincus.

Le FC Nantes pourrait-il bientôt changer de propriétaire ? La question est désormais installée dans le débat autour des Canaris depuis que Waldemar Kita a reconnu qu’il se posait sérieusement des questions sur son avenir à la tête du club.

Les supporters du FC Nantes croient-ils à une vente ?

Le propriétaire du FC Nantes a notamment confirmé l’existence de trois propositions de rachat, tout en expliquant qu’il n’était pas forcément pressé de passer la main. Une situation qui entretient forcément les interrogations chez les supporters. But! a justement décidé de sonder sa communauté nantaise avec une question simple : « Croyez-vous à une vente des Kita ? » Les réponses montrent une véritable division sur le calendrier d’un éventuel changement de propriétaire. 36,7 % des participants pensent ainsi qu’une vente pourrait intervenir avant 2027. À l’inverse, 26,7 % estiment que les Kita ne vendront jamais le FC Nantes. Enfin, 36,7 % tablent plutôt sur une vente à la fin de la saison. Un résultat particulièrement équilibré.

Ce sondage ne permet évidemment pas de savoir quand le FC Nantes sera effectivement vendu. Il donne toutefois une indication sur le sentiment d’une partie de la communauté nantaise : parmi les personnes ayant répondu, 73,4 % envisagent une vente soit avant 2027, soit à la fin de la saison. Mais ces deux groupes ne s’accordent pas sur le calendrier. Pour les premiers, le changement pourrait arriver relativement rapidement. Pour les seconds, Waldemar Kita pourrait attendre la fin de l’exercice avant de prendre une décision définitive. Une chose ressort donc clairement : le scénario d’un départ est désormais considéré comme suffisamment crédible pour être au centre des discussions.

Kita a lui-même relancé le dossier

Cette agitation n’est pas née de nulle part. Waldemar Kita a lui-même reconnu récemment qu’il envisageait de passer la main après près de vingt ans à la tête du FC Nantes : « Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main… Je ne suis pas à un mois ou deux près, voire à une année. » Le propriétaire a également lâché une phrase particulièrement surprenante sur son avenir dans le football : « Peut-être que j’achèterai un autre club… Quand on est cinglé, on l’est jusqu’au bout. » Des propos qui montrent surtout que Kita réfléchit désormais ouvertement à l’après-Nantes.

Le dossier est d’autant plus concret que le propriétaire a confirmé l’existence de trois propositions de rachat du FC Nantes. Le dirigeant n’a toutefois pas communiqué l’identité des candidats ni indiqué qu’un accord était proche. Autrement dit, une vente reste possible, mais elle n’est pas encore actée. Le calendrier dépendra notamment de la nature des projets présentés et de la décision finale de Waldemar Kita. Le « couperet » n’est donc pas encore tombé sur la propriété du FC Nantes. En revanche, le débat sur son avenir est clairement lancé.