Si Estéban Lepaul reste l’arme numéro 1 du Stade Rennais, Franck Haise voit surgir un autre atout maître dans les rangs des Rouge et Noir.

En s’imposant 1-0 contre l’OM au Roazhon Park grâce à Adrien Thomasson, le Stade Rennais a signé une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Avec dix points après quatre journées, le club breton réalise l’un de ses meilleurs démarrages récents dans l’élite.

L’entrejeu du Stade Rennais a totalement changé

Estéban Lepaul reste évidemment une pièce importante du dispositif de Franck Haise mais une autre force commence à se dégager très nettement : le milieu de terrain. En l’espace d’un an, Franck Haise a profondément remodelé son secteur. Valentin Rongier est arrivé à l’été 2025 et porte désormais le brassard. Mahdi Camara a également rejoint le projet, tandis que Sebastian Szymański est arrivé lors du mercato hivernal. Cet été, Adrien Thomasson est venu compléter cet entrejeu. Le résultat est particulièrement intéressant.

Dans son 4-3-3, Haise utilise généralement Rongier comme sentinelle, avec des joueurs davantage capables de se projeter devant lui. Et cette complémentarité permet au Stade Rennais de varier considérablement son animation. Rongier joue un rôle essentiel dans cette organisation. À 31 ans, l’ancien Marseillais apporte son expérience, sa capacité à lire les situations et surtout son volume de jeu. Face à l’OM, il était encore titulaire au cœur du dispositif rennais, aux côtés de Mahdi Camara et Adrien Thomasson. Rennes a pourtant souffert durant une partie de la première période avant de progressivement prendre le dessus après la pause. C’est justement là que la profondeur du milieu rennais prend toute son importance.

Thomasson, Camara, Szymański : danger permanent

Adrien Thomasson en est la parfaite illustration. Contre Marseille, il a inscrit l’unique but de la rencontre à la 52e minute, son 50e en Ligue 1. Mais son influence ne s’est pas limitée à cette réalisation : Haise a également salué son activité défensive, offensive et son intelligence de jeu, allant jusqu’à qualifier sa performance de « XXL ». Mahdi Camara apporte, lui, davantage de puissance et de projection. Szymański offre une autre palette technique et créative. Cette diversité permet à Haise de modifier son animation sans nécessairement bouleverser son équipe.

Le 4-3-3 semble actuellement être la formule privilégiée par l’entraîneur rennais. Mais Haise n’a pas complètement abandonné ses autres organisations, notamment le 4-2-3-1 ou le 4-4-2 à plat. Cette polyvalence est un atout majeur. Le Stade Rennais peut densifier son axe, demander davantage de projection à ses milieux ou au contraire renforcer sa capacité à défendre en bloc. Et cette flexibilité pourrait devenir particulièrement précieuse avec l’enchaînement des rencontres de Ligue 1 et de Ligue Europa.

« Ils sont tous bons ou très bons »

Franck Haise ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction concernant son entrejeu. Après la victoire contre l’OM, le technicien rennais a été particulièrement élogieux envers ses milieux : « Ils sont tous bons ou très bons, tous réguliers au milieu du terrain, avec de la fiabilité, à la fois dans leur intelligence, dans leurs forces. Au niveau technique, aussi. » Une déclaration qui résume parfaitement le principal atout du secteur.

Le Stade Rennais ne dépend pas uniquement d’un joueur pour créer ou faire basculer ses rencontres. Lepaul n’est donc plus seul : Thomasson peut marquer, Camara peut se projeter, Szymański peut apporter sa qualité technique et Rongier peut sécuriser l’ensemble. Avec ce puzzle bien huilé, le Stade Rennais est co-leader de L1 après quatre journées.