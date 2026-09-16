Défaite à Dunkerque (1-2) pour la première fois de la saison, l’ASSE a vu ressurgir ses deux démons.

Les Verts sont tombés pour la première fois cette saison. Après cinq victoires consécutives en Ligue 2, l’ASSE s’est inclinée à Dunkerque (1-2), malgré l’ouverture du score d’Augustine Boakye juste avant la pause. Une défaite frustrante pour Ian Cathro et ses joueurs, qui n’ont pas réussi à conserver leur avantage après avoir pourtant longtemps contrôlé le rythme de la rencontre. Et ce revers fait ressurgir un souvenir encore douloureux.

Un premier renversement depuis la claque contre le PSG

À Dunkerque, les Stéphanois ont une nouvelle fois montré leur capacité à prendre les devants. Augustine Boakye a trouvé la faille à la 43e minute, son troisième but en trois matches, après une passe en profondeur de Zuriko Davitashvili. L’ASSE semblait alors parfaitement lancée mais les Nordistes ont complètement renversé la situation après la pause. Ayari a égalisé à la 52e minute avant que Keita ne donne l’avantage à Dunkerque six minutes plus tard. Cette fois, les Verts n’ont jamais réussi à revenir au score malgré plusieurs occasions en fin de rencontre.

Cette défaite n’est pas sans rappeler une autre soirée particulièrement douloureuse pour l’ASSE. Le 29 mars 2025, les Verts avaient également pris les devants face au PSG à Geoffroy-Guichard. Et Lucas Stassin avait justement inscrit le premier but stéphanois. À la 9e minute, l’attaquant belge avait profité d’une situation offensive pour placer l’ASSE devant son public. La suite avait été terrible.

Stassin a vécu ce cauchemar à l’ASSE

Le PSG avait progressivement repris le contrôle de la rencontre avant de faire exploser les Stéphanois en seconde période. Kvicha Kvaratskhelia avait égalisé puis donné l’avantage aux Parisiens, avant que Désiré Doué, Bradley Barcola, João Neves et ce même Doué ne participent au festival parisien. Score final : 6-1 pour le PSG. Un souvenir forcément marquant pour Stassin, qui avait donc été l’auteur du but stéphanois avant d’assister à la déroute de son équipe.

Depuis, beaucoup de choses ont changé. Stassin a quitté Saint-Étienne en prêt et évolue désormais à Séville, tandis que l’ASSE a changé d’entraîneur et évolue à nouveau en Ligue 2. Mais le parallèle reste frappant. Cette première défaite ne remet évidemment pas en cause tout le travail effectué depuis le début de saison mais elle rappelle que l’ASSE devra apprendre à gérer les moments difficiles si elle veut rester dans le haut du classement. Le rendez-vous de Metz, samedi (20h), sera déjà l’occasion de vérifier la réaction des hommes de Cathro.