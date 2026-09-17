En conférence de presse, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot ont justifié le départ précipité de Dino Toppmöller du RC Lens. Yanick Cahuzac, de son côté, ne sera pas limité dans le temps.

Le RC Lens a décidé de tourner rapidement la page Dino Toppmöller. Présents en conférence de presse, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot sont revenus sur les raisons de ce départ précipité. Le dirigeant lensois a également été très clair concernant Yannick Cahuzac, désormais installé sur le banc artésien.

Parrot explique les raisons du départ de Toppmöller

Benjamin Parrot a expliqué que la décision de se séparer de Dino Toppmöller était le résultat d’une réflexion menée depuis plusieurs mois. Selon lui, les difficultés entre le groupe lensois et le staff étranger avaient créé une véritable fracture.

« Aujourd’hui si on est là c’est que ça n’a pas fonctionné. C’est le fruit d’une observation sur le long cours avant même le Trophée des champions. Il y avait un groupe lensois français et un staff étranger. Là où on imaginait des ponts, il y a des murs qui se sont créés », a-t-il analysé en conférence de presse.

Le dirigeant du RC Lens a également précisé que les trois départs s’étaient effectués d’un commun accord avec le club : « Les trois départs se sont faits avec un accord avec le club. Aujourd’hui, la page est tournée. Le fait qu’un accord ait été trouvé aussi rapidement, c’est aussi une reconnaissance de l’autre part que ça n’a pas marché. »

Leca comprend l’inquiétude des supporters du RC Lens

Jean-Louis Leca a, de son côté, reconnu que la situation pouvait susciter de nombreuses interrogations chez les supporters du RC Lens. Il estime toutefois que le club dispose d’un recul plus important sur les difficultés rencontrées.

« Je comprends l’inquiétude. Le supporter n’a pas la sensation de faire du Lens. Nous, en interne, on n’a pas la sensation de faire du Lens. Le supporter voit ça sur quatre matchs, nous on voit ça sous un prisme de trois mois », a-t-il affirmé.

Le directeur sportif du RC Lens veut désormais rapidement remettre de la sérénité dans le groupe : « Le but aujourd’hui est d’emmener de l’énergie nécessaire et de préparer Monaco. On a trois semaines derrière pour réorganiser tout ça. On veut mettre une tranquillité sur le groupe. » Une période qui pourrait permettre au club artésien de travailler sereinement sur la suite, alors que le prochain rendez-vous face à Monaco se profile.

Cahuzac n’est pas un simple intérimaire !

La principale annonce concerne finalement Yannick Cahuzac. Alors que certains pouvaient imaginer une solution temporaire sur le banc du RC Lens après le départ de Toppmöller, Benjamin Parrot a clairement écarté cette idée.

« Quand on donne notre confiance, c’est difficile de la limiter dans le temps. Il n’y a pas de notion d’intérim. Aujourd’hui, il est entraîneur de l’équipe première. Il a le match contre Monaco puis une trêve de 3 semaines qui arrivent. Il n’y a pas de limitation de temps », a-t-il précisé. Un staff étoffé autour de lui ? »

On va déjà se concentrer sur Monaco, poursuit Leca. On entrera ensuite en réflexion avec lui pour savoir. Où seront ses semaines de stage, comment on va organiser les semaines quand il ne sera pas là, de quoi il a besoin? Mais on a déjà un staff compétent, on essaie déjà de mettre du calme et reprendre les bases sur lesquelles on avait quelques certitudes. » Cahuzac va donc préparer la prochaine rencontre du RC Lens face à Monaco avec le statut d’entraîneur de l’équipe première, sans durée prédéfinie.