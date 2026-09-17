Pronostic AS Monaco – RC Lens : Cahuzac va-t-il réussir sa première ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après une semaine particulièrement agitée, marquée par le limogeage surprise de Dino Toppmöller, le RC Lens ouvre la cinquième journée de Ligue 1 avec un déplacement ce vendredi (20h45) sur la pelouse de l’AS Monaco. Seulement 10es au classement et sur une série de trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, les Sang et Or tenteront de se relancer face à des Monégasques deuxièmes de Ligue 1, alors que Yannick Cahuzac assurera l’intérim sur le banc lensois.

Ligue 1 – AS Monaco vs RC Lens

Vendredi 18 septembre 2026 · 20h45 · Stade Louis-II

AS Monaco : un début de saison presque parfait

L’AS Monaco réalise un excellent début de saison. Après quatre journées de Ligue 1, le club de la Principauté est toujours invaincu et compte déjà 10 points sur 12 possibles. Les hommes de Filipe Luís avaient parfaitement lancé leur championnat par une victoire sur la pelouse du Havre (0-1), avant de frapper un premier grand coup en dominant l’OM au stade Louis-II (2-0).

Les Monégasques ont ensuite confirmé en allant s’imposer au Parc des Princes contre le PSG (1-2). Une performance qui leur a permis de confirmer leurs ambitions dans ce début de championnat. Leur série de trois victoires a toutefois pris fin le week-end dernier avec un match nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Monaco partage désormais la tête du classement avec le LOSC, mais occupe la deuxième place à la différence de buts.

Sur la scène européenne, l’ASM a également parfaitement négocié son début de saison. Engagé dans les qualifications de la Ligue Conférence, le club du Rocher a éliminé le Gornik Zabrze en remportant les deux manches (3-2, 4-1). Toutes compétitions confondues, Monaco n’a donc toujours pas connu la défaite cette saison.

Cette réussite repose notamment sur un Paris Brunner déjà très en vue depuis le début de l’exercice. L’attaquant allemand s’est rapidement imposé comme l’une des principales armes offensives monégasques et sera encore à surveiller vendredi. Aleksandr Golovin, Denis Zakaria ou encore Lamine Camara constituent également des éléments importants du système de Filipe Luís.

RC Lens : Cahuzac pour provoquer un électrochoc ?

La situation est beaucoup plus mouvementée du côté du RC Lens. Quelques mois seulement après son arrivée, Dino Toppmöller a quitté son poste cette semaine d’un commun accord avec le club artésien. Son adjoint Yannick Cahuzac a été chargé d’assurer l’intérim et dirigera donc les Sang et Or au stade Louis-II.

Lens avait pourtant démarré la saison de manière idéale. Après avoir remporté le Trophée des Champions face au PSG (1-0), les Artésiens avaient parfaitement lancé leur championnat en dominant largement Auxerre (5-2). Mais depuis cette première journée, la machine s’est sérieusement grippée en Ligue 1.

Les Sang et Or se sont inclinés successivement face à Strasbourg (2-1) puis Lorient (0-1), avant de concéder le match nul dimanche dernier sur la pelouse du Mans (2-2). Menés 2-0, les Lensois avaient tout de même trouvé les ressources pour revenir au score grâce notamment à Abdallah Sima et Franjo Ivanović. Lens n’a ainsi pris qu’un point lors de ses trois dernières journées et pointe à la 10e place.

Les performances européennes offrent cependant quelques motifs d’espoir. Trois jours avant leur nul au Mans, les Lensois avaient réalisé un incroyable retournement de situation sur la pelouse du Slavia Prague en Ligue des Champions (2-3). Menés jusqu’à la fin du temps réglementaire, ils avaient renversé les Tchèques grâce notamment à Florian Thauvin et Ruben Aguilar.

Yannick Cahuzac devra maintenant tenter de provoquer une réaction immédiate dans un contexte particulier. Il pourra notamment compter sur Florian Thauvin, très en vue depuis le début de la saison, ainsi que sur Abdallah Sima, qui reste sur deux matchs consécutifs avec un but.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre Monaco et Lens ont régulièrement offert des rencontres spectaculaires ces dernières saisons. Lors du dernier duel entre les deux formations, en février dernier à Bollaert, l’ASM s’était imposée au terme d’un match à rebondissements (2-3).

Mais Lens avait réalisé une démonstration quelques mois auparavant au stade Louis-II. Les Sang et Or s’étaient largement imposés en Principauté (1-4) face à des Monégasques réduits à dix.

Plus globalement, le bilan récent reste plutôt équilibré. Sur les dix dernières confrontations entre les deux clubs, Lens compte quatre victoires contre trois pour Monaco et trois matchs nuls. Les Artésiens n’ont d’ailleurs plus perdu au stade Louis-II depuis trois ans.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Abline, Golovin, Detourbet – Brunner.

Absents : Teze, Coulibaly, Soubeir, Idumbo, Fati (blessés).

Incertains : Balogun,, Minamino, Idumbo (blessés, reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Gradit, Ganiou, Udol – Aguilar, Bulatovic, Haïdara, Skoras – Thauvin, Sima, Ivanovic.

Absents : Nawrocki, Baidoo, Chavez, Titraoui (blessés, reprise).

Incertains : Ganiou, Abdulhamid (blessés).

Les joueurs à suivre

Paris Brunner (AS Monaco) : le jeune attaquant allemand est l’une des grandes satisfactions du début de saison monégasque. Déjà décisif lors de plusieurs rencontres, notamment contre l’OM et Strasbourg, il s’est rapidement installé à la pointe de l’attaque de Filipe Luís. Sa mobilité et sa capacité à attaquer les espaces pourraient poser de sérieux problèmes à une défense lensoise qui a déjà encaissé sept buts en quatre journées de championnat.

Florian Thauvin (RC Lens) : le capitaine lensois reste l’un des principaux dangers offensifs des Sang et Or. Déjà très influent depuis le début de la saison, il avait notamment joué un rôle majeur dans le retournement de situation contre le Slavia Prague en Ligue des Champions. Dans une période compliquée pour Lens, son expérience et sa capacité à faire la différence individuellement pourraient être essentielles pour permettre aux Artésiens de repartir de Monaco avec un résultat.

Les tendances de cotes : Monaco favori au Louis-II

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Monaco (1) ≈ 2,06 ≈ 46 % Monaco favori Match nul (X) ≈ 3,80 ≈ 21 % Scénario possible Victoire Lens (2) ≈ 3,25 ≈ 33 % Lens outsider

Les bookmakers donnent l’avantage à l’AS Monaco pour cette affiche. La victoire du club du Rocher se situe autour de 2,06, tandis qu’un succès lensois dépasse les 3,20. Le match nul est proposé aux environs de 3,80.

La dynamique actuelle explique en grande partie cette tendance. Monaco n’a toujours pas perdu cette saison et a déjà remporté deux chocs contre l’OM et le PSG. À l’inverse, Lens n’a pris qu’un point lors de ses trois dernières journées et vient de se séparer de son entraîneur.

Les Sang et Or restent malgré tout capables de se montrer dangereux. Leur victoire à Prague et leur retour après avoir été menés 2-0 au Mans ont montré qu’ils possédaient des ressources offensives importantes. Avec Thauvin, Sima ou encore Édouard, Lens dispose de suffisamment de qualité pour inquiéter une équipe monégasque qui n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Nos pronostics pour AS Monaco – RC Lens

Les deux équipes marquent : Monaco a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses six rencontres officielles disputées cette saison et possède suffisamment de qualité offensive pour profiter des difficultés défensives lensoises. Les Sang et Or ont déjà encaissé sept buts en quatre journées de Ligue 1 et n’ont encore réalisé aucun clean sheet en championnat. Mais les Artésiens restent également dangereux offensivement et viennent d’inscrire cinq buts en deux déplacements, au Slavia Prague puis au Mans.

: Monaco a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses six rencontres officielles disputées cette saison et possède suffisamment de qualité offensive pour profiter des difficultés défensives lensoises. Les Sang et Or ont déjà encaissé sept buts en quatre journées de Ligue 1 et n’ont encore réalisé aucun clean sheet en championnat. Mais les Artésiens restent également dangereux offensivement et viennent d’inscrire cinq buts en deux déplacements, au Slavia Prague puis au Mans. Plus de 2,5 buts dans le match : les dernières confrontations entre Monaco et Lens ont régulièrement été spectaculaires. Les deux duels de la saison passée avaient notamment produit cinq buts chacun (1-4 puis 3-2). Les difficultés défensives actuelles de Lens, combinées aux qualités offensives des deux équipes, pourraient une nouvelle fois déboucher sur une rencontre ouverte au stade Louis-II.

: les dernières confrontations entre Monaco et Lens ont régulièrement été spectaculaires. Les deux duels de la saison passée avaient notamment produit cinq buts chacun (1-4 puis 3-2). Les difficultés défensives actuelles de Lens, combinées aux qualités offensives des deux équipes, pourraient une nouvelle fois déboucher sur une rencontre ouverte au stade Louis-II. Paris Brunner buteur : le jeune attaquant monégasque réalise un excellent début de saison et s’est déjà montré décisif dans plusieurs rendez-vous importants. Installé à la pointe de l’attaque de Monaco, il devrait bénéficier de situations face à une défense lensoise amoindrie par plusieurs absences et qui a encaissé au moins un but lors de chacune de ses quatre premières journées de Ligue 1.

Score possible

AS Monaco 2-1 RC Lens : l’arrivée de Yannick Cahuzac sur le banc pourrait provoquer une réaction chez des Lensois qui restent capables de se montrer dangereux offensivement. Les Sang et Or l’ont récemment démontré en renversant le Slavia Prague puis en remontant deux buts au Mans. Mais ils vont cette fois affronter une équipe monégasque toujours invaincue cette saison et qui a déjà fait tomber l’OM et le PSG. Dans un match qui pourrait être animé, la dynamique et l’avantage du terrain pourraient permettre à Monaco de faire la différence.