ASSE : le couperet est tombé pour son international autrichien

Présent dans la liste élargie de l’Autriche, Thierno Ballo n’a pas été directement convoqué par Ralf Rangnick. Le milieu offensif de l’ASSE reste toutefois en réserve et peut encore intégrer le groupe pour la Ligue des Nations.

Ballo reste aux portes du groupe autrichien

On vous en parlait lundi dans notre point sur les internationaux susceptibles de quitter l’ASSE pendant la trêve : la situation de Thierno Ballo restait à surveiller. Le verdict est désormais tombé pour le milieu offensif stéphanois, retenu dans la liste élargie de l’Autriche mais pas dans le groupe principal.

Ralf Rangnick a placé le joueur des Verts parmi ses réservistes. Ballo devra donc attendre une éventuelle défection, notamment dans le secteur offensif, pour rejoindre officiellement le rassemblement. Une position forcément frustrante, mais qui confirme qu’il demeure dans les plans du sélectionneur autrichien.

Une sélection au compteur pour le joueur de l’ASSE

Thierno Ballo compte pour l’heure une sélection avec l’Autriche, sans avoir marqué. Son parcours international pourrait donc connaître une nouvelle étape si une blessure venait à rebattre les cartes dans les prochains jours. Le Stéphanois doit rester prêt et disponible.

Cette présence dans la liste élargie constitue malgré tout un signal positif pour l’ancien joueur de Wolfsberger. Arrivé dans le Forez avec l’ambition de franchir un cap, Ballo reste suivi par le staff autrichien et à portée d’une deuxième apparition sous le maillot national.

Né à Saint-Étienne et ancien joueur de l’ASSE, Léo Pétrot a rappelé son attachement aux Verts avant d’affronter l’OL avec Anderlecht. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100136649065669008

Quatre rencontres au programme de l’Autriche

La sélection autrichienne disputera quatre matches dans le groupe B3 de la Ligue des Nations. Elle recevra d’abord Israël le jeudi 24 septembre à Linz, puis le Kosovo trois jours plus tard au stade Ernst-Happel. Deux déplacements suivront, en Irlande le 1er octobre puis au Kosovo le 4 octobre.

Ce calendrier chargé entretient les espoirs du joueur de l’ASSE. Avec quatre rendez-vous rapprochés, Ralf Rangnick pourrait être contraint d’ajuster son effectif en cas de pépin physique ou de forfait de dernière minute.

Une situation à suivre pour les Verts

Pour l’ASSE, le statut de réserviste de Ballo présente deux conséquences possibles. Sans appel de dernière minute, le milieu offensif restera à la disposition du club pendant cette fenêtre internationale. Dans le cas contraire, les Verts verront l’un de leurs éléments prometteurs retrouver la sélection autrichienne.

La porte n’est donc pas fermée. Ballo n’intègre pas immédiatement le groupe de Ralf Rangnick, mais son nom reste suffisamment haut dans la hiérarchie pour être sollicité au moindre forfait.