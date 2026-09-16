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FRANCE

PSG Mercato : le verdict est tombé pour la piste Anthony Martial

Par Wladimir DELCROS - 16 Sep 2026, 17:31
PSG Mercato : le verdict est tombé pour la piste Anthony Martial

Annoncé par le passé dans le viseur du PSG, Anthony Martial devrait poursuivre sa carrière loin de la capitale. Libre, l’attaquant français est sur le point de rejoindre une destination particulièrement inattendue.

Anthony Martial se dirige vers Málaga

Le prochain défi d’Anthony Martial se précise. Selon les informations de Foot Mercato, l’attaquant français va s’engager librement avec Málaga. Sauf retournement de situation, aucun transfert ne sera donc nécessaire pour boucler l’opération.

Cette destination constitue une vraie surprise pour un joueur dont le nom a régulièrement été associé à des formations plus huppées. Le club espagnol s’apprête à récupérer un élément expérimenté sans verser la moindre indemnité. La durée de son futur contrat et les détails financiers de l’accord n’ont toutefois pas été communiqués.

La piste du PSG définitivement refermée

Le nom de l’ancien Monégasque avait notamment circulé du côté de la capitale française. Son représentant avait déjà livré une réponse pour le moins surprenante au sujet de la piste parisienne d’Anthony Martial. Son départ annoncé vers Málaga referme désormais cette possibilité.

Anthony Martial avait également vu d’autres clubs apparaître autour de son dossier au fil des périodes de transferts. Un nouveau prétendant avait ainsi été évoqué par le passé. Cette fois, le Français semble avoir privilégié un projet moins attendu pour relancer sa carrière.

Un autre dossier sans rapport agite le PSG

Dans le même temps, l’actualité parisienne est marquée par la situation de Senny Mayulu. Absent face à Brest, le jeune milieu n’aurait connu aucune cassure avec Luis Enrique. Son absence aurait simplement répondu à un choix tactique de l’entraîneur espagnol, dans un secteur où la concurrence reste particulièrement forte.

Ce dossier ne présente aucun lien direct avec celui d’Anthony Martial, mais il confirme que les choix sportifs continuent de faire parler autour du PSG. Pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, l’avenir devrait désormais s’écrire en Espagne.

Un transfert sans indemnité à finaliser

Málaga tient donc une belle occasion sur le marché des joueurs libres. Le club doit encore finaliser l’arrivée du Français avant qu’une officialisation ne puisse intervenir. En l’état, la source évoque un engagement imminent, sans préciser si la visite médicale a déjà été programmée.

Après les nombreuses rumeurs ayant accompagné le feuilleton Martial en Europe, le dénouement se rapproche. Anthony Martial devrait finalement tenter de se relancer sous les couleurs de Málaga.

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