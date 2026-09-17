OM : la grande annonce de Stéphane Richard sur le mercato !

Présent lors d’un événement au Tangram Center de Marseille, Stéphane Richard a évoqué l’un des défis économiques majeurs de l’OM. Pour lui, le club marseillais doit clairement progresser dans sa capacité à valoriser ses jeunes joueurs.

Alors que l’OM cherche à poursuivre son développement économique, Stéphane Richard a identifié un secteur dans lequel le club doit encore franchir un cap : le trading de joueurs. « Le trading de joueurs qui est trop faible à l’OM… », a-t-il notamment lancé lors de son intervention.

Une stratégie qui pourrait permettre à l’Olympique de Marseille de générer davantage de revenus grâce à la détection et à la valorisation de jeunes talents.

Le centre de formation au cœur du projet de l’OM

Stéphane Richard va même plus loin et évoque une autre piste pour permettre à l’OM de mieux exploiter son potentiel. « Ou, encore mieux, avoir un centre de formation qui nous permette de détecter ou de faire venir de jeunes joueurs afin de les former, de les intégrer à l’équipe première ou de les vendre. »

L’idée est donc de construire un véritable cercle vertueux : repérer de jeunes talents, les développer sous les couleurs de l’OM, leur offrir une place en équipe première ou les valoriser sur le marché des transferts. Un projet qui pourrait représenter un enjeu important pour le club marseillais dans les prochaines années.