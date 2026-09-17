Bruno Genesio va procéder à quatre changements dans le onze de l’OM aligné à Besiktas pour débuter sa campagne de Ligue Europa (21h).

Bruno Genesio va bel et bien apporter plusieurs changements dans le onze de l’OM pour affronter Besiktas ce jeudi soir (21h), à l’occasion de la première journée de Ligue Europa.

Quatre changements en vue pour l’OM à Besiktas

Comme annoncé par l’entraîneur marseillais en conférence de presse, l’équipe olympienne sera remaniée par rapport à celle alignée vendredi dernier sur la pelouse de Rennes, où l’OM s’était incliné 1-0. Selon L’Équipe, quatre changements sont attendus dans le onze de départ.

Derek Cornelius devrait ainsi retrouver une place de titulaire dans l’axe gauche de la défense. À ses côtés, la charnière sera donc modifiée pour cette rencontre européenne. Dans le couloir gauche, Ulisses Garcia devrait également débuter la rencontre. Le Suisse aura l’occasion de se montrer dans un secteur où Genesio souhaite apporter davantage de fraîcheur.

Harit recentré à la place e Gomes ?

Autre changement notable dans l’entrejeu offensif de l’OM : Amine Harit devrait être replacé dans l’axe. Il profiterait notamment du choix de Bruno Genesio de laisser Angel Gomes sur le banc après une prestation jugée décevante à Rennes. Enfin, Keyliane Abdallah devrait connaître une titularisation sur l’aile droite. Le jeune Marseillais pourrait donc être l’une des surprises de ce onze face aux Turcs.

Avec ces quatre changements, Bruno Genesio entend donc relancer une équipe marseillaise qui reste sur tris défaites en championnat. Le déplacement à Besiktas représente désormais la première occasion pour l’OM de lancer véritablement sa campagne européenne.