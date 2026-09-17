À LA UNE DU 17 SEP 2026
[11:20]Stade Rennais : le mercato n’est pas terminé, Haise offre une belle surprise aux supporters ! 
[11:00]PSG Mercato : le nouveau Messi à 100 M€ qui fait déjà craquer Luis Enrique
[10:40]OM : Genesio amène deux petits nouveaux à Besiktas ! 
[10:20]ASSE, OM Mercato : Stassin joue un mauvais tour à Aubameyang et met le cap sur le FC Barcelone
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand Marquinhos saluait la poigne de l’OM : une autre époque ?
[10:00]RC Lens : depuis le LOSC, Létang a savonné la planche de Leca ! 
[09:40]FC Nantes : le prix de vente du club est enfin connu
[09:20]Stade Rennais : convoqué, Ludovic Blas va faire ses grands débuts en sélection ! 
[09:00]ASSE : une curieuse anomalie se cache dans le onze de Cathro 
[08:40]OM : le onze surprise de Genesio à Besiktas a fuité 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le onze surprise de Genesio à Besiktas a fuité 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 08:40
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM

Bruno Genesio va procéder à quatre changements dans le onze de l’OM aligné à Besiktas pour débuter sa campagne de Ligue Europa (21h).

Bruno Genesio va bel et bien apporter plusieurs changements dans le onze de l’OM pour affronter Besiktas ce jeudi soir (21h), à l’occasion de la première journée de Ligue Europa. 

Quatre changements en vue pour l’OM à Besiktas 

Comme annoncé par l’entraîneur marseillais en conférence de presse, l’équipe olympienne sera remaniée par rapport à celle alignée vendredi dernier sur la pelouse de Rennes, où l’OM s’était incliné 1-0. Selon L’Équipe, quatre changements sont attendus dans le onze de départ. 

Derek Cornelius devrait ainsi retrouver une place de titulaire dans l’axe gauche de la défense. À ses côtés, la charnière sera donc modifiée pour cette rencontre européenne. Dans le couloir gauche, Ulisses Garcia devrait également débuter la rencontre. Le Suisse aura l’occasion de se montrer dans un secteur où Genesio souhaite apporter davantage de fraîcheur.

Harit recentré à la place e Gomes ?

Autre changement notable dans l’entrejeu offensif de l’OM : Amine Harit devrait être replacé dans l’axe. Il profiterait notamment du choix de Bruno Genesio de laisser Angel Gomes sur le banc après une prestation jugée décevante à Rennes. Enfin, Keyliane Abdallah devrait connaître une titularisation sur l’aile droite. Le jeune Marseillais pourrait donc être l’une des surprises de ce onze face aux Turcs.

Avec ces quatre changements, Bruno Genesio entend donc relancer une équipe marseillaise qui reste sur tris défaites en championnat. Le déplacement à Besiktas représente désormais la première occasion pour l’OM de lancer véritablement sa campagne européenne.

OMLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Ligue Europa, OM