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FRANCE

RC Lens : après Toppmöller, Leca est le prochain fusible à sauter ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 08:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Après le départ précipité de Dino Toppmöller sur le banc, Jean-Louis Leca pourrait être le prochain fusible à sauter au RC Lens.

La pression est montée d’un cran au RC Lens. Après le départ précipité de Dino Toppmöller, le club artésien pourrait encore connaître des changements importants en coulisses. 

Leca sous pression malgré la confiance d’Oughourlian

Selon L’Équipe, Jean-Louis Leca, très apprécié par le propriétaire Joseph Oughourlian, sait notamment que sa position pourrait devenir fragile si les résultats ne suivent pas.Dans son édition du jour, le quotidien sportif affirme que Leca est conscient de cette réalité : les résultats devront rapidement être au rendez-vous sous peine de devenir, lui aussi, un éventuel fusible. 

Une situation qui rappelle les importants bouleversements intervenus à l’été 2024. Leca devait alors prendre davantage de responsabilités et s’apprêtait à devenir coordinateur sportif lorsque Joseph Oughourlian avait décidé de se séparer d’Arnaud Pouille, alors directeur général du club. 

Une nouvelle période de turbulences au RC Lens ?

Cette décision avait notamment précipité le départ de Franck Haise, au terme d’une saison 2023-2024 pourtant marquée par le retour du RC Lens en Ligue des champions.Le départ de Dino Toppmöller a donc rebattu les cartes au sein du club artésien. Désormais, Jean-Louis Leca sait que son avenir pourrait également dépendre de la capacité du RC Lens à redresser rapidement la situation sportive.

Très proche de Joseph Oughourlian, le dirigeant lensois reste pour l’heure en place mais dans un contexte où les changements se sont déjà multipliés ces dernières années, les prochaines semaines pourraient être déterminantes. Plus que jamais, il compte sur son grand ami Yannick Caguzac pour redresser la barre des résultats des Sang et Or. Sans quoi, sa tête pourrait être placée sur le billot.

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