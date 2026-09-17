ASSE : Cathro voit beaucoup plus loin que Metz, il envoie un message très fort à tout le peuple vert !

Présent en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’ASSE à Metz, Ian Cathro a renouvelé sa confiance en l’avenir du club. Et l’Écossais voit manifestement très grand pour les Verts.

Le sans-faute a pris fin. Après cinq victoires consécutives pour lancer sa saison, l’ASSE est tombée pour la première fois le week-end dernier à Dunkerque (1-2). Un coup d’arrêt que Ian Cathro entend rapidement digérer, dès samedi sur la pelouse de Metz. Mais ce jeudi, à L’Étrat, l’entraîneur stéphanois a surtout profité de sa conférence de presse pour prendre beaucoup de hauteur.

Il s’est d’abord montré particulièrement piquant. Interrogé sur la réaction de ses joueurs après Dunkerque, l’Écossais a répondu : « Ils sont rentrés au vestiaire, ils ont pris leur douche, ils sont montés dans l’avion, ils sont rentrés chez eux, ils ont dormi et le lendemain matin ils sont allés s’entraîner. » Et lorsqu’il lui a été demandé ce qui lui avait déplu dans la prestation de son équipe, Cathro a manié l’ironie : « Tout m’a déplu. Les joueurs sont mauvais, l’entraîneur aussi. »

« Nous sommes au début de quelque chose d’extraordinaire »

Mais derrière l’agacement apparent et les réponses volontairement provocatrices, Cathro a surtout voulu faire passer un message. Depuis son arrivée dans le Forez cet été, l’ancien coach d’Estoril répète qu’il ne veut pas regarder dans le rétroviseur. Les désillusions des dernières saisons ? Il ne les a pas vécues et ne veut pas qu’elles viennent polluer le présent.

« Il faut profiter du moment présent. Laissez les mauvais souvenirs de côté, oubliez les dernières années », a-t-il lancé. Avant de se montrer particulièrement ambitieux : « Le club est en train de franchir les étapes, il y a tout pour réussir : l’envie, les moyens, les compétences, les infrastructures. »

Cathro ne prétend évidemment pas que son équipe est arrivée à destination. Bien au contraire. « Tout n’était pas parfait dans nos cinq victoires, tout n’était pas à jeter dans notre défaite. Il y a encore beaucoup de travail devant nous, des ajustements. On est loin d’être l’équipe que l’on a envie d’être. Il y a plein de choses à améliorer. » Mais une phrase résume sa conviction : « Je suis convaincu que nous sommes au début de quelque chose d’extraordinaire. »

Metz, une étape sur un chemin beaucoup plus long

Un message fort adressé à ses joueurs, mais aussi à tout l’environnement stéphanois. Cathro réclame du calme après le premier revers et surtout de ne pas retomber dans une forme de pessimisme au moindre accroc : « On a perdu, mais il faut rester calme et ne pas tomber dans la nervosité. Il faut garder une énergie positive. »

Dans ce contexte, le déplacement à Metz constitue un test particulièrement intéressant. « Metz est dans une situation différente, mais a un objectif similaire au nôtre. Cette rencontre a tout d’un choc. Il est certain que ce sera un match de haut niveau, avec de l’intensité et beaucoup de qualité individuelle sur le terrain. On fera tout ce qu’il faut pour répondre à ce qui nous attend. »