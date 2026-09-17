À LA UNE DU 17 SEP 2026
[20:20]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter Monaco est connu
[20:03]OM : la compo de Genesio face à Besiktas est connue
[19:40]ASSE : Bernauer prévient les Verts de l’immense danger qui les attend à Metz
[19:20]Stade Rennais : après Graz, Haise rattrapé par un vieux démon déjà présent au RC Lens
[19:00]OM – PSG : énorme nouvelle pour le déplacement des Parisiens au Vélodrome !
[18:40]RC Lens : Cahuzac balance les failles de Toppmöller… et a déjà trouvé le remède miracle !
[18:20]ASSE : Cathro voit beaucoup plus loin que Metz, il envoie un message très fort à tout le peuple vert !
[18:00]FC Nantes : Poirier annonce une triple mauvaise nouvelle et désigne son capitaine à Boulogne
[17:40]PSG : Nasser al-Khelaïfi s’est offert une nouvelle folie loin de Paris
[17:20]ASSE : Larsonneur fautif à Dunkerque ? Ian Cathro le défend timidement !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : avant l’OM, Luis Enrique a désamorcé une bombe à retardement dans son vestiaire 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 16:20
Luis Enrique, l'entraîneur du PSG

Luis Enrique a déminé un problème naissant dans le vestiaire du PSG, à trois jours du Classique contre l’OM, 

Le Classique face à l’OM approche à grands pas et Luis Enrique peut compter sur un vestiaire qui ne semble pas perturbé par la situation de Senny Mayulu au PSG.

Aucune tension entre Mayulu et Luis Enrique ?

Selon Le Parisien, il n’existe aucune cassure entre le jeune milieu du PSG et son entraîneur. La décision de laisser Mayulu hors du groupe pour le déplacement à Brest avait pourtant surpris certains de ses coéquipiers parisiens.

Le Titi parisien sortait d’une préparation convaincante et affichait une belle forme lors des séances d’entraînement. Son absence, décidée par Luis Enrique, pouvait donc interpeller en interne. Mais la situation serait beaucoup plus simple qu’elle n’en a l’air. Toujours selon Le Parisien, le choix de l’entraîneur espagnol ne constitue ni une sanction ni le signe d’une quelconque tension avec son joueur.

Luis Enrique continue d’apprécier l’état d’esprit de Mayulu et son implication. Le technicien parisien avait d’ailleurs été personnellement impliqué dans la prolongation du jeune milieu, preuve de la confiance qu’il lui accorde. Si Mayulu a été écarté à Brest, c’est avant tout en raison d’une concurrence devenue particulièrement forte au sein de l’effectif parisien.

Une concurrence qui va faire des victimes au PSG

Avec la densité de l’effectif du PSG, Luis Enrique devra régulièrement faire des choix. Même les joueurs appréciés par le staff parisien ne seront pas assurés de figurer dans chaque groupe.

Le cas de Mayulu illustre donc surtout cette nouvelle réalité parisienne : la concurrence est féroce et certaines décisions peuvent surprendre sans pour autant traduire un problème dans le vestiaire.

À trois jours d’affronter l’OM, Luis Enrique semble ainsi avoir évité qu’une simple décision sportive ne se transforme en sujet de tension. Mayulu devra désormais continuer à travailler pour retrouver une place dans le groupe et profiter des prochaines opportunités.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot