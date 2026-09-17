Luis Enrique a déminé un problème naissant dans le vestiaire du PSG, à trois jours du Classique contre l’OM,

Le Classique face à l’OM approche à grands pas et Luis Enrique peut compter sur un vestiaire qui ne semble pas perturbé par la situation de Senny Mayulu au PSG.

Aucune tension entre Mayulu et Luis Enrique ?

Selon Le Parisien, il n’existe aucune cassure entre le jeune milieu du PSG et son entraîneur. La décision de laisser Mayulu hors du groupe pour le déplacement à Brest avait pourtant surpris certains de ses coéquipiers parisiens.

Le Titi parisien sortait d’une préparation convaincante et affichait une belle forme lors des séances d’entraînement. Son absence, décidée par Luis Enrique, pouvait donc interpeller en interne. Mais la situation serait beaucoup plus simple qu’elle n’en a l’air. Toujours selon Le Parisien, le choix de l’entraîneur espagnol ne constitue ni une sanction ni le signe d’une quelconque tension avec son joueur.

Luis Enrique continue d’apprécier l’état d’esprit de Mayulu et son implication. Le technicien parisien avait d’ailleurs été personnellement impliqué dans la prolongation du jeune milieu, preuve de la confiance qu’il lui accorde. Si Mayulu a été écarté à Brest, c’est avant tout en raison d’une concurrence devenue particulièrement forte au sein de l’effectif parisien.

Une concurrence qui va faire des victimes au PSG

Avec la densité de l’effectif du PSG, Luis Enrique devra régulièrement faire des choix. Même les joueurs appréciés par le staff parisien ne seront pas assurés de figurer dans chaque groupe.

Le cas de Mayulu illustre donc surtout cette nouvelle réalité parisienne : la concurrence est féroce et certaines décisions peuvent surprendre sans pour autant traduire un problème dans le vestiaire.

À trois jours d’affronter l’OM, Luis Enrique semble ainsi avoir évité qu’une simple décision sportive ne se transforme en sujet de tension. Mayulu devra désormais continuer à travailler pour retrouver une place dans le groupe et profiter des prochaines opportunités.