Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Cité au RC Lens au cours du dernier mercato estival, le nom d’Anthony Martial (30 ans) revient fort dans l’actualité du marché des transferts en Ligue 1.

Le retour d’Anthony Martial en France était une vraie possibilité cet été. Libre après avoir résilié son contrat avec le club mexicain de Monterrey en juin, l’ancien international français avait notamment été associé au RC Lens.

🚨Dino Toppmöller écarté, Yannick Cahuzac en interim… et l’influence de Jean-Louis Leca qui grandit en coulisses 👀



Simple coïncidence ou véritable plan orchestré au RC Lens ? 🤔



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Martial a refusé deux clubs de L1, dont Lorient

Le dossier n’avait finalement pas été retenu par les Sang et Or, Jean-Louis Leca ayant écarté cette piste. Depuis, Martial aurait pris une autre direction et serait désormais proche de rejoindre Malaga, promu en Liga. Selon Ouest-France, l’attaquant français aurait reçu deux propositions de clubs de Ligue 1 cet été et les aurait toutes les deux refusées.

Les deux projets étaient pourtant bien différents : l’un concernait une formation habituée au haut du classement, tandis que l’autre évoluait avec l’objectif de se maintenir dans l’élite.

Laurent Koscielny, aujourd’hui directeur sportif du FC Lorient, a d’ailleurs confirmé que le nom de son ancien coéquipier chez les Bleus avait été proposé au club breton. Martial aurait donc eu plusieurs possibilités de poursuivre sa carrière en France, sans donner suite à ces approches.

Une offre XXL venue de Libye refusée !

Et un deuxième rebondissement vient encore renforcer l’étonnant mercato de l’ancien joueur de Manchester United. Selon Foot Mercato, le statut d’agent libre de Martial aurait récemment attiré l’attention d’Al-Ittihad Tripoli. Le club libyen aurait proposé un contrat particulièrement lucratif à l’attaquant français.

D’après une source locale citée par Foot Mercato, l’offre comprenait un salaire net de 10 millions d’euros sur deux ans, ainsi qu’une prime à la signature de 5 millions d’euros. Une proposition financière considérable, qui aurait pourtant été catégoriquement refusée par Martial.

Le Français privilégierait désormais un projet sportif lui permettant de relancer sa carrière plutôt qu’une nouvelle aventure guidée principalement par l’aspect financier. Après avoir été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 et avoir décliné une offre XXL venue de Libye, Anthony Martial semble donc avoir fait son choix : à 30 ans, l’ancien Monégasque veut avant tout retrouver un véritable défi sportif.