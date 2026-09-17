Ancien Marseillais, Christophe Dugarry a changé de discours pour désormais prendre la défense de l’OM.

Bruno Genesio a réussi un premier tour de force à l’OM. Ancien joueur marseillais et volontiers pourfendeur du club phocéen ces dernières années, Christophe Dugarry a livré un discours nettement plus positif malgré les mauvais résultats.

Dugarry prend la défense de Genesio et de l’OM !

Si la défaite concédée à Rennes (0-1) n’a pas arrangé la situation de l’OM, le champion du monde 98 a même pris la défense du club après le revers des Olympiens. Sur RMC Sport, le champion du monde 1998 a notamment refusé de céder au pessimisme ambiant.Pour l’ancien attaquant, le début de saison marseillais doit être analysé avec davantage de recul. Il estime notamment que Bruno Genesio dispose des qualités nécessaires pour redresser la situation.

« Arrêtons de trop noircir le tableau. Ils ont pris un entraîneur de qualité, qui a réussi partout où il est passé », a expliqué Dugarry sur RMC Sport après la défaite à Rennes. Le consultant souligne également la qualité de l’effectif marseillais, composé notamment de plusieurs joueurs internationaux. « Idem pour les joueurs dont certains sont internationaux », a-t-il poursuivi.

Un discours qui tranche avec les critiques

Christophe Dugarry reconnaît évidemment que le contenu proposé par l’OM n’est pas satisfaisant actuellement mais l’ancien Marseillais refuse d’en tirer des conclusions définitives. « Les matchs ne sont pas bons, mais je veux relever le positif, ne pas penser qu’une défaite est normale et qu’ils ne peuvent pas faire mieux », a-t-il ajouté.

Un discours particulièrement mesuré alors que l’OM est actuellement sous pression. Bruno Genesio devra désormais trouver rapidement les solutions pour permettre à son équipe de retrouver des résultats et surtout davantage de maîtrise dans le jeu. En attendant, son arrivée bénéficie déjà d’un soutien inattendu : celui de Christophe Dugarry. Espérons qu’il ne retourne pas sa veste après le Classique dominical contre le PSG au Vélodrome (20h45).