Les performances décevantes de Gautier Larsonneur dans les buts de l’ASSE pourraient s’expliquer par un problème plus global en interne.

L’ASSE a connu son premier revers de la saison à Dunkerque. Une défaite qui a forcément relancé les critiques autour de Gautier Larsonneur, impliqué sur les deux buts encaissés et régulièrement questionné depuis plusieurs mois.

Larsonneur pas assez (re)cadré à l’ASSE ?

Après six journées de Ligue 2, le gardien stéphanois affiche un pourcentage d’arrêts de 62,5 %. Un chiffre nettement inférieur à celui du FC Metz, qui culminait alors à 83,3 %. Mais pour Alexandre, rédacteur et chroniqueur de Peuple Vert, le problème pourrait être plus profond. « Je pense qu’il y a un manque d’intelligence au club sur ce sujet. En interne, peut-être qu’à un moment donné, on dit à son gardien de mettre pédale douce, de se concentrer sur l’essentiel », estime le journaliste de Peuple Vert.

Une réflexion qui pose la question de l’accompagnement du portier stéphanois. Car si Larsonneur traverse une période compliquée sur le plan sportif, son environnement de travail pourrait également être interrogé. Le rôle de Jean-François Bédénik, entraîneur des gardiens de l’ASSE, est notamment évoqué. « Je pense qu’il faut le questionner. Si Larsonneur baisse en performance et en confiance, évidemment que son rôle à lui est primordial », poursuit l’intéressé.

La relation entre Bédénik et Larsonneur au centre des débats

Au-delà du niveau affiché par Larsonneur, c’est donc la relation entre le gardien et son entraîneur à l’ASSE qui suscite des interrogations. Celle-ci serait davantage basée sur une relation « copain-copain » que sur un rapport classique entre un manager et son joueur. Une perception qui reste à nuancer, mais qui alimente forcément les débats autour de l’encadrement du numéro 1 stéphanois.

D’autant que la concurrence pourrait rapidement prendre une nouvelle dimension. Mamour Ndiaye a rejoint l’ASSE avec le statut de numéro 2, mais également avec l’ambition de progresser et de s’imposer à terme. À l’ASSE de trouver donc les solutions pour permettre à son gardien de retrouver de la sérénité et son meilleur niveau.