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FRANCE

OM – PSG : énorme nouvelle pour le déplacement des Parisiens au Vélodrome !

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 19:00

Le Conseil d’État va examiner en urgence le recours du Collectif Ultras Paris, laissant encore une possibilité aux supporters du PSG de se déplacer au Vélodrome pour le Classique.

C’est une nouvelle étape dans le bras de fer entre le Collectif Ultras Paris (CUP) et les autorités. Alors que les supporters parisiens sont une nouvelle fois interdits de déplacement à Marseille pour OM – PSG, prévu ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Vélodrome, le CUP a saisi le Conseil d’État en référé-liberté.

Le Conseil d’État va examiner le recours

Le CUP vient désormais d’annoncer que son avocat, Cyril Dubois, a obtenu la fixation d’une audience devant le Conseil d’État. Celle-ci doit permettre au juge de statuer suffisamment tôt pour qu’un éventuel déplacement puisse être organisé.

Autrement dit, la porte n’est pas définitivement fermée pour les supporters parisiens. Le Conseil d’État doit encore se prononcer sur le recours déposé par le groupe ultra.

Le CUP conteste notamment l’interdiction de déplacement ainsi que l’arrêté préfectoral pris le 28 août 2026. Dans son communiqué, le groupe rappelle que les supporters du PSG sont privés de déplacement au Vélodrome depuis plusieurs années et dénonce une situation qu’il considère comme répétitive.

Une décision très attendue avant le Classique

L’enjeu est désormais simple : le Conseil d’État pourrait-il permettre aux supporters parisiens de rejoindre Marseille pour OM – PSG ?

La décision devra intervenir dans un délai compatible avec l’organisation d’un éventuel déplacement. Pour l’heure, aucune autorisation n’a été accordée : le CUP attend désormais la décision de la justice administrative.

Le contexte est particulièrement sensible puisque les autorités ont régulièrement recours à des interdictions de déplacement lors des rencontres entre l’OM et le PSG. Le Conseil d’État a déjà eu à examiner ce type de mesures en référé, en rappelant que les interdictions doivent notamment être justifiées par des risques de troubles graves à l’ordre public et appréciées au regard des circonstances de chaque rencontre.

Une décision est donc désormais très attendue à quelques jours du Classique.

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