Stade Rennais : après Graz, Haise rattrapé par un vieux démon déjà présent au RC Lens

Le nul du Stade Rennais à Graz (0-0) a prolongé une série européenne qui poursuit Franck Haise depuis son passage au RC Lens.

Franck Haise et le Stade Rennais devront encore patienter. Pour ses débuts en Ligue Europa avec le club breton, Rennes n’a pas réussi à s’imposer mercredi sur la pelouse de Graz (0-0). Un résultat qui permet surtout à son entraîneur de poursuivre une étonnante série sur la scène européenne.

Haise n’a plus gagné en Ligue Europa depuis 17 matches

Avec ce nouveau match nul, Franck Haise porte à 17 le nombre de rencontres consécutives sans victoire en Ligue Europa, pour cinq nuls et douze défaites. Une série débutée avec Lens puis poursuivie avec l’OGC Nice et désormais le Stade Rennais.

Le technicien français détient ainsi un record dans la compétition depuis le changement de nom et de format de la C3 en 2009-2010. Son passage à Nice avait particulièrement alourdi ce bilan, avec trois nuls et onze défaites entre 2024 et 2025.

Avec Lens, Haise avait pourtant connu la victoire en Ligue des champions, notamment contre Arsenal (2-1) et le Séville FC (2-1) lors de la saison 2023-2024. Mais il a également connu une terrible remontada en barrage retour de Ligue Europa face à Fribourg (3-2).

Rennes peut lui offrir une nouvelle occasion

Cette série pourrait encore s’arrêter avec le Stade Rennais. Le prochain rendez-vous européen du club breton est fixé au 15 octobre face à l’OFI Crète au Roazhon Park.

Une victoire permettrait à Haise de mettre fin à cette longue période sans succès en Ligue Europa et, surtout, d’offrir au Stade Rennais un premier succès dans cette campagne européenne.

Pour l’entraîneur rennais, le défi est donc désormais double : lancer véritablement la campagne européenne de Rennes et tourner enfin la page d’une série devenue historique.