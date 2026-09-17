ASSE : Bernauer prévient les Verts de l’immense danger qui les attend à Metz

Présent en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’ASSE à Metz, Maxime Bernauer a insisté sur la nécessité pour les Verts de contenir Pape Moussa Fall, le géant sénégalais qui réalise un début de saison tonitruant.

Le sans-faute a pris fin. Après cinq victoires consécutives pour lancer sa saison, l’ASSE est tombée pour la première fois le week-end dernier à Dunkerque (1-2). Un coup d’arrêt que les Verts entendent rapidement effacer, dès samedi sur la pelouse de Metz. Mais pour Maxime Bernauer, il faudra afficher un tout autre visage dans un rendez-vous qui s’annonce particulièrement relevé.

Présent devant les médias ce jeudi à L’Étrat, le défenseur stéphanois n’a pas dramatisé cette première défaite. « On a été les premiers déçus de cette défaite. Dunkerque, ce n’est jamais facile là-bas. On menait 1-0 à la mi-temps et on a perdu mais il faut rester calme. On est toujours premiers et il y a eu quand même de bonnes choses. »

Bernauer estime même que l’ASSE aurait pu ramener beaucoup mieux du Nord. « On joue ce match dix fois, on le gagne six ou sept fois. Mais c’est vrai qu’on a été moins bons que lors des autres matchs. On devra faire beaucoup mieux si on veut gagner à Metz. »

Fall, 2,03 m et déjà 5 buts !

Et pour cause : les Verts vont notamment croiser la route d’un certain Pape Moussa Fall. Du haut de ses 2,03 m, l’attaquant sénégalais de 22 ans représente une menace considérable. Après avoir fait ses classes en Belgique, à Seraing puis à La Louvière, où il a confirmé ses qualités de buteur la saison dernière, Fall s’est installé à la pointe de l’attaque messine. Et ses débuts en Ligue 2 sont particulièrement réussis. Il totalise déjà 5 buts, avec notamment un retentissant triplé contre Rodez (4-1), dont deux réalisations de la tête.

Son entraîneur Luc Holtz avait d’ailleurs souligné après ce triplé combien son gabarit pouvait être compliqué à maîtriser pour les défenses adverses. Fall n’est toutefois pas qu’un point de fixation : sa présence permet aussi aux Grenats de jouer plus directement et de profiter des espaces créés autour de lui.

Bernauer : « Ce sera une partie d’échecs »

Bernauer a donc parfaitement identifié le principal danger. « Metz est une bonne équipe avec des joueurs dangereux dans tous les secteurs de jeu. Ils vont vite sur les côtés et devant ils ont un avant-centre très grand. On devra s’adapter pour qu’il ne soit pas mis dans les meilleures dispositions. »

Tout l’enjeu sera notamment d’empêcher les Messins d’alimenter Fall dans la surface et de limiter les centres venus des côtés. Avec ses 2,03 m, le Sénégalais possède forcément un avantage considérable dans le domaine aérien. Et avec 5 buts inscrits en ce début de championnat, il est actuellement le meilleur buteur du FC Metz.

Ian Cathro s’attend lui aussi à un gros combat : « Metz est dans une situation différente, mais a un objectif similaire au nôtre. Cette rencontre a tout d’un choc. Il est certain que ce sera un match de haut niveau, avec de l’intensité et beaucoup de qualité individuelle sur le terrain. »

Pour Bernauer, l’affrontement sera également tactique : « Ce sera une partie d’échecs. Ça va être très intéressant. » Une partie d’échecs dans laquelle la première mission des Verts est déjà identifiée : couper les vivres de l’immense Pape Moussa Fall. Car si Metz parvient à placer son géant dans de bonnes conditions, la soirée pourrait devenir très compliquée pour la défense stéphanoise.