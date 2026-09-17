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FRANCE

ASSE : énorme coup dur pour Lucas Stassin à Séville !

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 21:20
Lucas Stassin (Séville)

Prêté par l’ASSE au Séville FC, Lucas Stassin traverse une première épreuve difficile.

La nouvelle est tombée ce jeudi et elle n’est pas rassurante pour Lucas Stassin. L’attaquant prêté par l’ASSE au Séville FC a été victime d’une blessure lors de la victoire sévillane à Riazor face au Deportivo La Corogne (0-1).

Une lésion à l’adducteur droit

Le club andalou a confirmé une lésion myofasciale de l’adducteur long de la jambe droite. Le Séville FC précise que le joueur belge reste « en attente d’évolution », sans communiquer officiellement de durée d’indisponibilité.

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Stassin, qui s’était installé dans le groupe sévillan depuis son arrivée en provenance de Saint-Étienne. Le calendrier est également chargé pour le club espagnol, qui doit notamment recevoir le FC Barcelone samedi 19 septembre.

Une absence de plusieurs semaines

Selon El Desmarque, les premières estimations évoquent une absence de trois à quatre semaines, ce qui priverait notamment Stassin du rendez-vous face au Barça et pourrait compromettre sa présence lors des prochaines échéances.

Pour Lucas Stassin, l’ASSE suivra donc avec attention les prochaines nouvelles en provenance de Séville. Pour l’heure, une chose est certaine : le Belge est touché à l’adducteur et son retour dépendra désormais de son évolution médicale.

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