Stade Rennais : Zidane pourrait réserver un gros coup de tonnerre à Samba

Le nouveau sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane s’apprête à dévoiler sa première liste, et Brice Samba pourrait faire les frais des changements souhaités au poste de gardien.

Le suspense touche à sa fin. Zinédine Zidane doit dévoiler ce vendredi 18 septembre sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Et plusieurs changements sont attendus, notamment dans les buts.

Brice Samba, une place à défendre avec les Bleus

Après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus, Brice Samba pourrait voir sa situation évoluer sous Zinédine Zidane. Le gardien du Stade Rennais faisait partie du trio retenu pour le Mondial avec Mike Maignan et Robin Risser. Il compte aujourd’hui quatre sélections en équipe de France.

Mais l’arrivée de Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens pourrait rebattre les cartes. D’après les dernières informations, Jean Butez, gardien de Côme, a notamment reçu une pré-convocation. Guillaume Restes est également cité parmi les profils suivis.

Samba conserve toutefois des arguments. À 32 ans, le Rennais sort d’une saison 2025-2026 durant laquelle il a été régulièrement performant avec le club breton. Il avait notamment été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde après avoir retrouvé une place de doublure derrière Mike Maignan.

Estéban Lepaul, l’autre Rennais attendu

Le Stade Rennais pourrait malgré tout être représenté par un nouveau visage. Estéban Lepaul fait partie des joueurs susceptibles de profiter de l’arrivée de Zidane. L’attaquant rennais a été pré-convoqué et son début de saison attire l’attention du nouveau staff.

Lepaul, 26 ans, pourrait ainsi connaître sa première sélection avec les A. Ses performances offensives et son profil différent de ceux déjà présents dans le groupe sont évoqués comme des arguments en sa faveur.

Pour Rennes, la première liste de Zidane sera donc particulièrement suivie : elle pourrait confirmer la présence de Brice Samba chez les Bleus, mais aussi ouvrir une nouvelle page avec une première convocation d’Estéban Lepaul.