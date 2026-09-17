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FRANCE

Stade Rennais : convoqué, Ludovic Blas va faire ses grands débuts en sélection ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 09:20
Ludovic Blas (Stade Rennais)

Ludovic Blas (Stade Rennais, 28 ans) va faire ses grands débuts avec la sélection de Martinique fin septembre. 

La Martinique frappe fort. Pour ses prochaines rencontres de Ligue des nations de la CONCACAF, la sélection pourra compter sur plusieurs renforts venus directement de Ligue 1. 

Blas appelé avec la Martinique ! 

Parmi eux, Ludovic Blas, le milieu offensif du Stade Rennais, va connaître ses premières minutes sous le maillot des Matinino. À 28 ans, le Rennais affiche déjà une solide expérience du championnat de France avec 329 matches de Ligue 1 disputés au cours de sa carrière. Il rejoint une sélection qui accueille également Kenny Lala, le latéral droit du Stade Brestois, âgé de 34 ans et fort de 253 apparitions dans l’élite.

La dernière liste de Fabien Mercadal confirme donc l’arrivée de deux joueurs expérimentés du championnat français. Blas et Lala seront notamment concernés par les prochaines rencontres de la Martinique face au Salvador, au Suriname et au Honduras. 

Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre de la Ligue des nations, une compétition particulièrement importante pour les Matinino puisqu’elle constitue la voie de qualification pour la Gold Cup. La Martinique n’avait pas participé à la dernière édition de la compétition, organisée en 2025. L’objectif sera donc de retrouver rapidement le tournoi majeur de la CONCACAF.

Plusieurs joueurs passés par la Ligue 1 et la Ligue 2 convoqués 

Ludovic Blas et Kenny Lala ne seront pas les seuls joueurs expérimentés à rejoindre la sélection. Harold Voyer, défenseur central du Mans, a également été convoqué. Le joueur compte trois apparitions en championnat cette saison.

La Martinique dispose par ailleurs déjà de plusieurs éléments habitués au football professionnel français. Le gardien Xavier Lenogue, qui évolue à Boulogne, les milieux Jonathan Mexique (Sochaux) et Cyril Mandouki (Laval), ainsi que les attaquants Janis Antiste et Brighton Labeau figurent notamment dans le groupe.

Jonathan Varane, demi-frère de Raphaël Varane, fait également partie de cette sélection martiniquaise. Pour Ludovic Blas, cette convocation représente une nouvelle étape dans sa carrière internationale. Le joueur du Stade Rennais va désormais pouvoir porter pour la première fois le maillot des Matinino et apporter son expérience du très haut niveau français à la Martinique.

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