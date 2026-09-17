Sur le point de céder le FC Nantes, Waldemar Kita devrait revoir ses exigences à la baisse en terme de prix de vente.

La vente du FC Nantes semble se rapprocher. Alors que plusieurs candidats seraient désormais intéressés par le rachat du club, Waldemar Kita pourrait être contraint de revoir ses exigences financières à la baisse.

Une valeur du FC Nantes estimée à plusieurs niveaux

Le contexte sportif a évidemment changé la donne. Relégué en Ligue 2, le FC Nantes n’affiche plus la même valorisation qu’auparavant, même si le club conserve une forte notoriété et un potentiel de relance important. Selon L’Équipe, les estimations concernant la valeur actuelle du FC Nantes sont très variables. Certains observateurs évalueraient le club autour de 10 millions d’euros, tandis que d’autres considèrent qu’il vaut davantage en raison de son histoire, de son prestige et de sa capacité à retrouver rapidement de l’ambition.

Une chose semble toutefois faire consensus : une valorisation de 80 millions d’euros paraît aujourd’hui difficilement envisageable dans le contexte actuel. Et le montant du rachat ne serait finalement que la première partie de l’équation. Un éventuel repreneur devra également disposer de moyens financiers conséquents pour investir dans le club, renforcer l’équipe et lui permettre de retrouver ses ambitions.

Waldemar Kita entretient le flou au FC Nantes

Interrogé sur la valeur du FC Nantes, Waldemar Kita avait lui-même entretenu le mystère. « Ça peut valoir zéro comme beaucoup », avait-il notamment déclaré, tout en rappelant les sommes investies depuis son arrivée à la tête du club. Le propriétaire nantais avait ainsi évoqué près de 200 millions d’euros injectés dans le FC Nantes au fil des années.

De son côté, Franck Kita serait désormais favorable à un projet de reprise jugé sérieux, après avoir lui aussi perdu une partie de son enthousiasme depuis la descente du club en Ligue 2. Alors que plusieurs offres seraient actuellement à l’étude, la question du prix de vente pourrait donc devenir l’un des principaux éléments des négociations dans les prochaines semaines.