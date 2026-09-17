RC Lens : Dino Toppmöller déjà courtisé par un club après son départ surprise !

À peine séparé du RC Lens, Dino Toppmöller figure déjà parmi les entraîneurs évoqués pour prendre les commandes d’un club allemand.

Dino Toppmöller pourrait ne pas rester longtemps sans club. Quelques jours seulement après la fin de son aventure au RC Lens, le technicien allemand est cité parmi les pistes étudiées par le Borussia Mönchengladbach.

Toppmöller dans la short-list de Gladbach ?

Le directeur sportif de Gladbach, Rouven Schröder, a confirmé jeudi que la recherche du prochain entraîneur avait été réduite à « deux ou trois » candidats. Le dirigeant allemand a également évoqué un cercle désormais « très, très restreint ».

Parmi les noms évoqués par la presse allemande figurent justement Dino Toppmöller et Domenico Tedesco. Schröder n’a toutefois pas confirmé que les deux techniciens faisaient réellement partie de sa short-list.

Le club de Bundesliga entend profiter de la prochaine trêve pour boucler son choix et présenter son nouvel entraîneur, alors qu’il ne compte aucun point en 3 matchs.

Une nouvelle opportunité après Lens

Pour Toppmöller, cette piste arrive dans un contexte particulier. Le technicien de 45 ans avait rejoint Lens en juin dernier pour succéder à Pierre Sage, avec un contrat courant jusqu’en 2028.

Son passage dans le Pas-de-Calais aura toutefois été extrêmement court. Le Racing a annoncé il y a quelques heures la fin de leur collaboration d’un commun accord, après seulement six rencontres. Le club a expliqué que des désaccords étaient apparus autour de l’organisation et du fonctionnement du staff.

Malgré cette séparation rapide, Toppmöller aura remporté le Trophée des champions avec les Sang et Or et débuté la Ligue des champions par une victoire spectaculaire contre le Slavia Prague.

De Lens à Mönchengladbach ?

Il est donc encore trop tôt pour affirmer que Toppmöller sera le prochain entraîneur de Gladbach. Une chose est certaine : son nom circule déjà en Allemagne et le Borussia a désormais considérablement réduit sa liste de prétendants.

Pour l’ancien coach du RC Lens, une nouvelle aventure sur un banc pourrait ainsi se présenter beaucoup plus rapidement que prévu.