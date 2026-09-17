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Besiktas – OM (4-1) : Marseille coule en Turquie, les tops et flops

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 23:00

L’OM a sombré en seconde période à Istanbul et s’incline lourdement (4-1) face au Besiktas pour son entrée en Ligue Europa.

Marseille espérait profiter de la Ligue Europa pour se relancer. Il faudra finalement attendre : trois jours avant le Classique face au PSG, l’OM a subi une nouvelle lourde défaite, cette fois sur la pelouse du Besiktas.

Abdallah, la lumière dans une soirée très sombre

Titulaire pour la première fois chez les professionnels, Keyliane Abdallah a été l’une des rares satisfactions marseillaises. Le jeune attaquant a égalisé à la 29e minute après avoir été parfaitement lancé par Himad Abdelli. Il a également tenté à plusieurs reprises de faire la différence, notamment sur son pied gauche.

Dans un contexte compliqué, Abdallah a donc montré de l’activité et de la personnalité, même si cela n’a pas suffi à sauver l’OM.

De Lange a maintenu Marseille en vie

Malgré les quatre buts encaissés, Jeffrey de Lange a réalisé plusieurs interventions. Le gardien marseillais a notamment remporté son duel face à Orkun Kökçü juste avant la pause, permettant à l’OM de rentrer aux vestiaires sur un score de 1-1. Mais après la pause, la défense olympienne a complètement cédé, et le Néerlandais aussi.

La défense marseillaise a craqué

Tout s’est accéléré en quelques minutes. Václav Černý a redonné l’avantage au Besiktas à la 56e minute, avant qu’Amir Murillo, ancien Marseillais, ne fasse le break trois minutes plus tard sur corner.

L’OM, jusque-là encore dans le match, a alors perdu le fil. Les espaces se sont multipliés et le Besiktas en a profité pour inscrire un quatrième but par Ernest Poku à la 81e minute.

Les changements de Bruno Génésio n’ont pas permis d’inverser la tendance et Marseille a terminé la rencontre très difficilement, avec notamment Timothy Weah diminué par des crampes.

Les tops et les flops de l’OM

Top : Keyliane Abdallah. Pour sa première titularisation en Europe, le jeune Marseillais a marqué et s’est montré dangereux, mais il aurait même pu être encore plus tueur en première période.

Flop : le bloc défensif. Après une première période plutôt cohérente, l’arrière-garde marseillaise a totalement explosé après le deuxième but turc. À commencer par Cornelius, ou encore Garcia, qui ont été totalement dépassés sur les buts adverses.

Flop : le collectif en seconde période. L’OM a progressivement perdu la maîtrise du ballon et n’a quasiment plus réussi à répondre au pressing et aux transitions du Besiktas.

Flop : la gestion des temps faibles. Mené 2-1 puis 3-1 en quelques minutes, Marseille n’a pas trouvé les ressources pour réagir.

Cette défaite 4-1 confirme surtout les difficultés actuelles de l’OM, qui devra rapidement relever la tête avant de retrouver le PSG dimanche. En attendant, Marseille a perdu 4 de ses 5 premiers matchs officiels d’une saison pour la 2e fois de l’histoire après l’exercice 1964/65 (4), comme le note le compte Stats Foot.

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