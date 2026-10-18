La victoire étriquée du Stade Rennais contre l’OFI Crète jeudi en Ligue Europa n’a pas rassuré grand-monde avant le choc contre le Paris FC (dimanche, 17h15).

Le Stade Rennais a évité le pire contre l’OFI Crète au Roazhon Park. Menés dès la 10e minute sur un but de Taxiarchis Fountas, les Rouge et Noir ont longtemps buté sur le bloc grec avant de renverser la rencontre en fin de match. Mahamadou Nagida a égalisé à la 76e minute, puis Abdelhamid Aït Boudlal a offert la victoire aux siens à la 90e. Un succès important pour Franck Haise, qui décroche ainsi sa première victoire européenne avec Rennes et mis fin à sa disette sur la scène continentale. Mais la manière n’a pas convaincu tout le monde.

Besogneux, fastidieux, ennuyeux mais…vainqueurs! Face à des crétois incapables d’aligner 3 passes mais auteurs d’un but sur une triple erreur d’Ait-B(qui offre pourtant la victoire) les rennais n’ont levé aucun doute mais fait l’essentiel. Attention, ça ne passera pas toujours! — Vincent Simonneaux (@VSimonneaux) October 15, 2026

Les manques sont criants au Stade Rennais

Le journaliste de TVR Vincent Simmonneaux n’a pas caché ses réserves après cette rencontre : « Besogneux, fastidieux, ennuyeux mais… vainqueurs ! Face à des Crétois incapables d’aligner 3 passes mais auteurs d’un but sur une triple erreur d’Aït-B (qui offre pourtant la victoire), les Rennais n’ont levé aucun doute mais fait l’essentiel. Attention, ça ne passera pas toujours ! » Le constat est sévère, mais il souligne un problème récurrent : le Stade Rennais peine parfois à transformer sa domination en occasions franches et en maîtrise réelle. Face à l’OFI Crète, les Bretons ont dû attendre les dernières minutes pour faire la différence contre une équipe qui avait pourtant ouvert le score sur sa première véritable opportunité.

Son confrère Arnaud Benchetrit s’est montré encore plus direct, en ciblant notamment l’entrejeu rennais : « Il est impossible de jouer au foot avec Rongier qui ne met pas un ballon vers l’avant et Camara qui est trop limité techniquement pour diriger le jeu. Tu as des joueurs offensifs de couloirs qui ne font aucune différence. Tu as une défense centrale fébrile et sans talent… bref… » Ces propos relèvent de son analyse personnelle, mais ils mettent en évidence plusieurs interrogations autour de l’équipe de Franck Haise.

Rongier et Camara dans le viseur !

Valentin Rongier et Mahdi Camara sont notamment attendus dans la construction du jeu. Leur capacité à accélérer les transmissions et à trouver les joueurs offensifs pourrait être déterminante face à un adversaire parisien qui cherchera à exploiter les espaces. L’autre sujet d’inquiétude concerne l’arrière-garde. Le Stade Rennais a concédé l’ouverture du score sur une action qui a mis en évidence plusieurs erreurs défensives, avec Aït Boudlal impliqué sur le but grec.

Le jeune défenseur marocain s’est toutefois racheté en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute. Cette fin de match illustre les deux visages rennais : une équipe capable de pousser jusqu’au bout, mais qui laisse encore trop de situations dangereuses à ses adversaires. La victoire du Stade Rennais ne doit donc pas masquer le travail qui reste à accomplir pour gagner en sérénité, surtout face à un tel épouvantail que le PFC.