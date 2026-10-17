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FRANCE

Stade Rennais Mercato : une offre XXL a été envoyée pour un joueur du RC Lens !

Par William Tertrin - 17 Oct 2026, 09:20
Odsonne Edouard

Pour renforcer son attaque, le Stade Rennais était prêt à consentir un gros effort financier pour attirer Odsonne Édouard, mais l’attaquant du RC Lens a finalement privilégié la Ligue des champions et son aventure en Artois.

Le Stade Rennais a tenté un gros coup lors du mercato. Selon les informations de L’Équipe, le club breton a multiplié les efforts pour convaincre Odsonne Édouard de quitter le RC Lens. L’objectif était clair : attirer un avant-centre capable de renforcer le secteur offensif rennais. Mais malgré une proposition salariale particulièrement séduisante, le dossier n’a pas abouti.

Rennes proposait un salaire XXL à Odsonne Édouard

Pour convaincre l’attaquant lensois, Rennes était disposé à lui offrir une rémunération comprise entre 250 000 et 300 000 euros brut par mois, selon les chiffres rapportés par le quotidien sportif. Une proposition nettement supérieure à ses émoluments au RC Lens, estimés autour de 180 000 euros mensuels avec certaines primes. C’est d’ailleurs comme ça que le SRFC a réussi à convaincre Adrien Thomasson, alors en fin de contrat avec le RCL.

Le club breton avait donc des arguments financiers sérieux pour tenter de faire basculer le dossier. D’autant qu’Odsonne Édouard avait également suscité l’intérêt d’autres formations, notamment en Angleterre. Ipswich Town et Hull City figuraient parmi les clubs qui lui avaient fait des propositions, tandis que la Saudi Pro League n’avait finalement pas concrétisé son intérêt.

Le RC Lens et la Ligue des champions ont fait la différence

Malgré cette offre conséquente, Odsonne Édouard a choisi de rester au RC Lens. Son attachement au club artésien, sa situation familiale et surtout la perspective de disputer la Ligue des champions ont pesé dans sa décision.

Après cet échec avec Odsonne Édouard, le Stade Rennais a finalement jeté son dévolu sur Boulaye Dia. Malgré une offre financière conséquente, le club breton n’a pas réussi à convaincre l’attaquant du RC Lens, séduit par son attachement au Racing et la perspective de disputer la Ligue des champions.

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