Mené de trois buts au Stadium, le Stade Rennais a attendu les dernières minutes pour réagir et s’incline finalement 3-2 face à Toulouse, au terme d’une nouvelle prestation inquiétante.

Le Stade Rennais n’a pas réussi à profiter du changement d’entraîneur pour retrouver des couleurs. Deux jours après l’éviction de Franck Haise, les Rouge et Noir se sont inclinés (3-2) sur la pelouse de Toulouse, dimanche, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pour sa troisième expérience sur le banc rennais en tant qu’intérimaire, Sébastien Tambouret n’a pas trouvé la formule.

La rencontre a rapidement tourné au cauchemar. Dès la 2e minute, Oppong a ouvert le score après une première parade de Belazzoug sur une tête de Nicolaisen. Mahamadou Nagida a ensuite provoqué un penalty, transformé par Casper Tengstedt à la 21e minute. Rennes a même frôlé le troisième but avant la pause, sur une frappe du Danois venue heurter la barre puis le poteau.

Au retour des vestiaires, les Bretons n’ont pas montré de véritable réaction. Thomas Jorgensen a enfoncé le clou à la 63e minute, profitant des espaces laissés par une défense rennaise complètement désorganisée. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir les visiteurs enfin se montrer dangereux. Estéban Lepaul a réduit l’écart à la 90e+5, avant de transformer un penalty dans le temps additionnel. Une réaction beaucoup trop tardive pour éviter la défaite.

Les tops rennais : Lepaul et les quelques éclairs offensifs

Estéban Lepaul : le seul à avoir vraiment insisté. Longtemps isolé à la pointe de l’attaque, le buteur rennais a fini par être récompensé. Sa frappe croisée à la 95e minute puis son penalty transformé lui permettent de signer un doublé. Une fin de match encourageante, même si elle ne doit pas masquer ses difficultés pendant une grande partie de la rencontre.

Sebastian Szymański : quelques intentions. Le milieu polonais a tenté d’apporter de la créativité dans une équipe particulièrement brouillonne. Il a notamment participé aux rares séquences offensives intéressantes, sans parvenir à peser suffisamment sur le déroulement du match.

Les flops rennais : une défense aux abois

Mahamadou Nagida : une soirée très compliquée. Pris de vitesse et trop souvent dépassé, le latéral a surtout coûté cher à son équipe en provoquant le penalty du deuxième but toulousain. Son intervention en retard sur Oppong a symbolisé les difficultés défensives rennaises.

La défense rennaise : beaucoup trop de largesses. Sur le premier but, le marquage de Nicolaisen a été inexistant. Sur le troisième, les espaces laissés à Jorgensen ont permis au Toulousain de se présenter tranquillement face à Belazzoug. Les changements et les ajustements n’ont pas suffi à corriger les problèmes d’organisation.

Le collectif : une réaction bien trop tardive. Avec une nette domination dans la possession (62%), Rennes n’a pourtant cadré aucune véritable domination offensive en première période. Les transmissions ont manqué de précision, les appels ont été peu exploités et l’agressivité a fait défaut. Les deux buts inscrits dans les arrêts de jeu sauvent un peu les apparences, mais pas le bilan.

Rennes toujours dans le doute après le départ de Franck Haise

Cette défaite confirme l’ampleur du chantier qui attend le Stade Rennais. Le changement d’entraîneur n’a pas provoqué le fameux électrochoc espéré et Sébastien Tambouret repart de Toulouse avec une défaite frustrante. Au-delà du résultat, c’est surtout le visage affiché pendant près de 90 minutes qui inquiète.

Les Rouge et Noir devront rapidement retrouver de la solidité et de l’efficacité pour sortir de cette mauvaise passe. Le temps presse déjà pour Rennes.